Sagra di “Inizio Estate“: un appuntamento imperdibile a Cuveglio

L’estate è arrivata e con essa la tanto attesa “Sagra di Inizio Estate“, un evento che promette di portare gioia, sapori autentici e tanta musica nella pittoresca località di Cuveglio, precisamente presso la Baita S. Maria.

La sagra, in programma dal 12, 13, 14 luglio, è un’occasione perfetta per godersi il buon cibo, divertirsi con ottima musica dal vivo e immergersi nella calorosa atmosfera di festa che caratterizza questa tradizione locale.

IL MENU

Il menù della sagra è un vero trionfo di sapori tipici della cucina italiana, con piatti che soddisferanno i palati di tutti i visitatori. Tra i primi piatti si possono trovare:

Linguine allo scoglio

Pennette al salmone

Pasta in bianco

Pasta al pomodoro e basilico

Per quanto riguarda i secondi piatti, l’offerta è altrettanto ricca e invitante:

Tonno alla piastra

Fritto misto (calamari e gamberetti)

Polenta con salsiccia e cipolle

Polenta con spezzatino di manzo con funghi

Polenta e gorgonzola

Polenta e latte

Solo polenta

Costata di manzo

Tomino con speck alla piastra

Panino con salamella

Panino con affettato (salame, coppa, cotto)

Inoltre, ci saranno contorni deliziosi come patatine fritte, pomodori, patate e fagioli in insalata, e per concludere in dolcezza, crostata di marmellata o Nutella e strudel. Bevande rinfrescanti come spritz, bibite in lattina, birra alla spina, vino e caffè completeranno l’offerta.

Programma degli Eventi

Il programma della sagra è pensato per offrire divertimento a tutte le ore.

