Tradizione e innovazione, VareseCorsi riempie salone Estense per la presentazione della nuova gestione

Sono già 150 gli insegnanti che faranno parte della nuova stagione di Varesecorsi, che per la prima volta sarà gestita da Yop Comunicazione: una partecipazione già molto nutrita, e a confermarla è stato il colpo d’occhio in salone Estense, dove erano stati invitati, alla conferenza stampa, anche gli insegnanti e le associazioni coinvolte.

Galleria fotografica Presentata al salone Estense la nuova edizione di Varesecorsi 4 di 15

Un salone pieno di gente, che rappresentava tutta la città: dal Gulliver alla Polha, da Marcello Morandini a Denis Buosi, alla lega del Cane, oltre a decine e decine di insegnanti già approvati. Tutti sotto il simpatico claim “Andiamo di corsi!” che ha invaso la sala con borse e magliette e che ha segnato in maniera colorata la “ripartenza” di uno dei progetti più longevi e amati dai varesini.

«Quando è nata negli anni ’80, Varesecorsi doveva “riempire il tempo libero”, ma negli ultimi anni le cose sono cambiate – ha sottolineato l’assessore alla cultura Enzo Laforgia – Oggi si parla più di formazione continua, di benessere. Bisognava “rinnovare il guardaroba” anche a questo progetto, doveva avere un nuovo obiettivo. E il segreto di Varesecorsi è disseminare sul territorio, per renderle maggiormente fruibili: i quartieri sentono un forte senso di appartenenza dei cittadini, che va assolutamente rafforzato in un momento di sfilacciamento sociale».

Una delle caratteristiche del nuovo corso del progetto è, infatti, lo spostamento della sede amministrativa nella scuola comunale di Calcinate del Pesce ora dismessa: «È importante che ora il cuore di Varesecorsi sia una scuola periferica. Una scelta che dà al progetto una nuova energia, si sente la voglia di mettersi in gioco» ha commentato il sindaco Davide Galimberti. La scuola diventerà il “”VareseCorsi Hub” con 4 Aule di formazione, una nuova palestra, un giardino con anfiteatro e un’area ancora da destinare.

«Le due parole che caratterizzano il nuovo Varesecorsi sono “continuità” e “innovazione“. Continuità perché questa è una eccellenza del territorio, non ci sono progetti cosi belli in città, e da questo non si può prescindere, e continuità nella proposizione dei corsi, negli insegnanti, nelle sedi, che rimangono per lo più le stesse – ha spiegato Marcello Vitella di Yop – Innovazione perchè ovviamente ci sono e ci devono essere delle novità. Una delle prime riguarda la classificazione dei corsi: ora ci sono 13 tematiche per trovare piu velocemente cosa si cerca. L’altra novità è il coinvolgimento delle persone: abbiamo già circa 150 insegnanti, e più di 50 partner, tra organizzazioni no profit e imprese: dall’Istituto De Filippi al centro Gulliver, da fondazione Morandini a Polha. E contiamo di avere una ancora maggiore capillarità nelle sedi e nei punti di formazione».

Tra i 50 partner, oltre ai già citati Fondazione Morandini, Centro Gulliver, Polha – Associazione Polisportiva Dilettantistica Per Disabili, Istituto de Filippi ci sono anche le associazioni sportive Robur et Fides, la Società Varesina Ginnastica e Scherma, la Canottieri Varese, il Panorama Golf.

Tra le altre realtà spiccano nomi notissimi come il Centro Polispecialistico Beccaria, Agricola Home & Garden, Jam Music, Associazione Nazionale Circolo Falconeria Maestra, la Pasticceria Buosi, la Merceria Brumana, Nicora Garden, il Padel Club Varese e Chicco e Betty Colombo.

L’obiettivo è: «Non essere solo un “catalogo di corsi di formazione” – continua Vitella – Vogliamo invece che diventi un progetto di comunicazione, di marketing territoriale: che parla di sport, natura, cultura, tutto quello che ha a che fare con il benessere psicofisico. Il nostro VareseCorsi parlerà di quello anche con eventi collaterali: seminari salutari, clinic, talent factor, experience. Con un obiettivo finale: quello di creare una Varese Wellness Week, che possa attirare anche persone da fuori, e – chissà – anche da Milano»

I PROSSIMI PASSI DEL NUOVO CORSO

Quello della presentazione in salone Estense è solo il primo passo ufficiale della nuova Gestione Yop: a metà luglio – come ha spiegato Marcello Vitella – sarà presentato il programma e il calendario dei corsi. Per i primi di settembre è prevista l’apertura delle iscrizioni, mentre per fine settembre è previsto l’inizio dei primi corsi.

Il programma sarà diviso in 13 tematiche: arte, ballo, cultura enogastronomica, green, informatica, digital, laboratori, lingue, mente, musica, salute, sport, teatro. E si rivolgerà anche a tre target speciali: mamme, bambini e animali.

«La domanda e richiesta formativa sono cambiate – sottolinea Vitella – avremo perciò corsi particolarmente innovativi: dall’intelligenza artificiale ai corsi di addestramento per gli animali, che sono le cose che sono richieste di più».

Malgrado poche altre siano state le anticipazioni, un paio di altri corsi nuovi li abbiamo scoperti da Denis Buosi, maitre chocolatier, pasticcere di fama e uno dei “nuovi arrivati” di vareseCorsi: una delle novità sarà un corso di cioccolateria, che si terrà nel suo laboratorio di Venegono Superiore «non sarà l’unico – ha sottolineato – vi sorprenderemo con un corso di cucina al microonde, che ora può farvi storcere il naso ma che sarà un’assoluta sopresa».

Anche tra le sedi, molte delle quali sono quelle già ben note perchè di proprietà comunale, ci sarà anche qualche prestigiosa novità: «Abbiamo deciso di fare parte di questo bel progetto con la nostra sede» ha confermato infatti l’artista Marcello Morandini, che vede la sua Fondazione in una affascinante sede in via Del Cairo.