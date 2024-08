VareseCorsi 2024 al via con 609 proposte: “Opportunità e servizi per i cittadini”

Aperte ufficialmente le iscrizioni per la stagione 2024 di VareseCorsi. Come promesso, ad un mese dalla presentazione del nuovo gestore del servizio, ecco il catalogo con i 609 corsi che prenderanno il via per l’autunno e l’inverno, toccando ben 56 sedi in tutto il comune e con un hub centrale all’ex scuola di Calcinate del Pesce.

La presentazione nella mattina di martedì 28 agosto, nel Salone Estense del Comune di Varese, è stata aperta dal sindaco Davide Galimberti che ha sottolineato: «Un’offerta di corsi sempre più ampia che intercetta gli interessi di tutti grazie a un progetto radicato nel territorio e da sempre apprezzato dai varesini, che ora si arricchisce ulteriormente grazie a una grande varietà di proposte che incontra anche nuove esigenze formative. Un progetto in linea con il modello di città che in questi anni stiamo cercando di declinare in tutti i diversi aspetti, per una città improntata a un’alta qualità della vita, in grado di offrire una pluralità di opportunità e servizi. Io mi sono già iscritto: ho scelto il corso di cucina “I fondamenti del bbq”, e già pregusto il risultato».

A sottolineare i molteplici aspetti del nuovo Varese Corsi è l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia: «VareseCorsi è nato quarant’anni fa all’interno degli uffici dei servizi sociali del Comune, oggi è sotto l’ufficio della Cultura; bisogna riconoscere la lungimiranza di un progetto che continua ad avere una funzione di coesione sociale, elemento che guida tutti i nostri servizi. Inoltre, la sede centrale sarà nell’ex scuola di Calcinate del Pesce, chiusa per mancanza di iscritti. Questo non è un elemento da poco: quando chiude una scuola si crea un cicatrice profonda. Ecco, mettere lì un servizio come Varese Corsi, con una vocazione sociale, è strategico perché riporta il quartiere al centro di una rete sociale della quale era rimasto orfano. Quello sarà un luogo di attività sociale e incontri che vanno dalla formazione al benessere fisico e mentale – ha sottolineato l’assessore -. Un modello che va pensato anche per altre scuole che oggi restano chiuse per mancanza di alunni, penso all’ex scuola Baracca di Capolago o a quella della Rasa. Inoltre, i corsi, sono disseminati in ogni rione e castellanza della città e vedono da questa edizione anche la collaborazione di autorevoli istituzioni culturali, associazioni e professionisti. Viene così a costituirsi una vera e propria rete di operatori culturali, che rende ancora più qualificante e capillare questo prezioso servizio comunale».

Resterà comunque aperta la storica sede della Motta di Varese, Piazza Motta, 4, oltre a quella di Calcinate del Pesce, che ospiterà gli uffici e ha la vocazione di essere un vero e proprio hub. Rispetto alla posizione decentrata di quest’ultima, Laforgia sottolinea: «C’è una fermata della linea urbana proprio lì davanti e questo è sicuramente importante. Ad ogni modo stiamo facendo una riflessione ancora più ampia rispetto a tutti gli orari delle linee urbane, fermi a 50 anni fa».

Infine, l‘intervento di Michele Facco di Florida srl che insieme a Consel srl e Yop srl ha vinto il bando per la gestione di VareseCorsi per i prossimi 10 anni. Dopo aver ricordato i tanti partner presenti nel progetto, alcuni dei quali presenti alla conferenza stampa, ha spiegato: «Sono ben 216 gli insegnanti che indosseranno la maglia giallo azzurra di Varese Corsi, 56 le sedi, 609 corsi, 50 partner. Siamo molto contenti di aver realizzato questo catalogo con impegno e passione. Ogni corso può essere visto come un seme di formazione che nascerà quando sarà necessario nelle nostre vite».

Aperte le iscrizioni per i Varese Corsi

Sul nuovo portale www.varese-corsi.it i cittadini potranno scegliere tra 609 corsi, suddivisi in 13 categorie. Diverse le agevolazioni caratterizzate dal 15% di sconto per studenti, pensionati, disoccupati, invalidi. Sconto del 15% (sul secondo e terzo corso) anche per chi si iscrive a più di un corso nello stesso momento, stesso sconto del 15% dal secondo componente in poi della stessa famiglia.

Oppure è possibile iscriversi “allo sportello” presso la sede centralissima della Motta (ex liceo musicale) dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 14,00 e dalle 17,00 alle 19,00 ed il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00.

Aperta per le iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 anche quello che sarà il nuovo Hub della formazione di Varese Corsi a Calcinate del Pesce in via Maggiora 14. Lo stabile è in fase di ristrutturazione, ma la promessa è che sarà operativo per i primi corsi di metà settembre.