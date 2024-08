Boom di accessi al sito Varese Corsi, oltre 4 mila utenti e 200 iscritti in un giorno

Boom di accessi al sito varese-corsi.it, con oltre 4 mila utenti in un giorno, e già più di 200 iscritti ai nuovi corsi presentati ieri in conferenza stampa. Segno del gradimento da parte dei varesini dell’edizione rinnovata e arricchita di nuove proposte, oltre che dell’affezione al servizio formativo storico del Comune di Varese.

I corsi più apprezzati che registrano il maggior numero di iscritti sono quelli di inglese e lingue per viaggiare, tango argentino, pizzica, pilates.

Per consultare l’offerta formativa dei corsi e scegliere il corso più adatto è possibile accedere online al nuovo sito oppure recarsi nella sede centralissima della Motta, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00 ed il sabato mattina dalle 10.00 alle 13.00. Aperto per le iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 anche quello che sarà il nuovo Hub della formazione di Varese Corsi a Calcinate del Pesce in via Maggiora 14.