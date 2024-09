A VareseCorsi 2024 il laboratorio di ceramica per i più piccoli

Sfogliando il catalogo della stagione autunno/inverno di Varese Corsi 2024, si possono trovare una serie di lezioni dedicate all’arte e alla cultura dedicati ai più piccoli. Tra questi c’è anche un corso di ceramica diretto dall’insegnante Manuela Palmas.

«L’obiettivo del corso è quello di stimolare l’immaginazione, oltre ad accompagnare i bambini in un percorso di crescita importante. Questo avviene perché si parte dal nulla per creare qualcosa», spiega l’insegnante. «L’argilla è un elemento tattile e questo influisce sulla manipolazione degli oggetti. I bambini possono creare qualsiasi cosa, ad esempio un fiore o una foglia, poi si scelgono i colori e si decora il tutto».

Non solo la tecnica, ma anche gli strumenti che si usano sono importanti: «I materiali usati sono completamente innocui per i bambini, ma anche per gli adulti, in quanto privi di piombo. Una volta finito il lavoro vengono cotti in forni di ceramica e riutilizzati».

Ma questo non è l’unico corso pensato per i più piccoli. Tra le novità di quest’anno infatti, Varese Corsi ha voluto dedicare uno speciale per i bambini. Qui si possono trovare corsi di canto, di disegni creativi e lezioni di yoga. Una scelta presa per diversi motivi: in primo luogo per dare a tutti la possibilità di cimentarsi in diverse discipline. In secondo luogo invece, per capire attraverso le proprie esperienze se potrà nascere o meno una passione e coltivarla nel tempo. Per avere maggiori informazioni sul corso di ceramica e per le iscrizioni è possibile consultare il catalogo di Varese Corsi 2024 dove è possibile trovare anche molte altre proposte per i più piccoli.