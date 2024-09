Varese Corsi 2024 “I Nonni Raccontano”: un corso di narrazione familiare con Betty Colombo

Il prossimo 7 novembre, presso l’Hub di Varese Corsi, prenderà il via un corso unico nel suo genere dal nome “I Nonni Raccontano”, guidato da Betty Colombo.

Questo corso, con un programma strutturato su quattro settimane, è dedicato a chi desidera riscoprire e valorizzare le storie familiari, trasformandole in narrazioni coinvolgenti per le nuove generazioni, offrendo una straordinaria opportunità per chi vuole preservare e rivivere le memorie dei propri cari attraverso l’arte della narrazione.

Il programma offre un’ampia panoramica sulla scrittura e la narrazione, partendo proprio dall’importanza di preservare e condividere le storie dei nonni.

I partecipanti apprenderanno tecniche per raccogliere e documentare queste storie attraverso interviste e conversazioni. Si imparerà come trasformare queste memorie in narrazioni coinvolgenti utilizzando strumenti di scrittura. I l tutto spiegato da esperti di narrazione e storytelling.

Il corso includerà anche la creazione di spazi fisici e virtuali per raccontare le storie, l’organizzazione di eventi, letture pubbliche e tecniche vocali per rendere le narrazioni più vive e interessanti. Inoltre, saranno forniti suggerimenti su come coinvolgere i giovani e promuovere attività tra le diverse.

Le lezioni si svolgeranno ogni giovedì dalle 20:30 alle 22:30. Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito ufficiale di Varese Corsi.

