Dai bebè agli ufo: tante novità in arrivo con Varese Corsi 2024

Sono tante le novità che VareseCorsi ha in programma per la nuova stagione autunno/inverno 2024: dagli incontri dedicati alla famiglia a tutto quello che ruota intorno alle neo mamme, fino a toccare temi come l’ufologia e il meteo. Il catalogo è stato presentato nella mattina di mercoledì 28 agosto, al Salone Estense di Varese e ce n’è davvero per tutti i gusti.

Come hanno spiegato i nuovi gestori di VareseCorsi durante la presentazione, sono diversi i nuovi temi introdotti all’interno dell’ampia offerta che si può vedere sfogliando il libricino.

I corsi più gettonati sono, come sempre, quelli di lingua – si va dai classici inglese, spagnolo, tedesco e francese al portoghese, russo, cinese, danese e finlandese – e quelli sportivi, legati al benessere fisico, come pilates, yoga, atri marziali. Ma sono moltissime le novità legate ad una nuova domanda formativa, come ad esempio i corsi sull’intelligenza artificiale o i corsi dedicati agli amanti degli animali. Particolare attenzione poi ad alcuni nuovi target con i corsi speciali per mamme e per bambini.

Spazio infatti alla famiglia ed in particolare alle mamme. In programma ci sono anche una serie di incontri in cui si parlerà della preparazione al parto, ma anche allo svezzamento e il primo soccorso pediatrico.

Spazio anche ai bambini che potranno sperimentare nuove passioni: dai corsi di cucina, a quelli di lingua, fino ad arrivare alla sostenibilità. Così anche i più piccoli potranno sviluppare e portare avanti i loro interessi.

Ad incrementare il numero di corsi ci sarà anche una parte più legata alla sostenibilità e al mondo green. Saranno infatti organizzati degli incontri per imparare a coltivare orti botanici. Un’occasione unica non solo per chi vuole portare avanti questa passione, ma anche per far nascere un nuovo hobby.

Per gli amanti dell’arte e della storia, ad esempio, ci sarà un corso dedicato interamente alla mostra di opere d’arte in modo cronologico dal Neolitico al Paleolitico, per imparare a sviluppare le capacità percettive di ciascuno.

Un altro dei corsi più innovativi di quest’anno è legato al tema dell’ufologia e al meteo. E ancora, per gli appassionati di motori ci sarà con un corso completamente incentrato su gare su pista con le macchine d’epoca. Il corso sarà strutturato su due piani, uno teorico e uno pratico: infatti dopo aver imparato le regole e le penalità, si potrà scendere in pista e gareggiare.