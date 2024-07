Samuele Barigozzi oro europeo del tiro con l’arco Allievi

C’è anche un bel po’ di Olgiate Olona nella medaglia d’oro conquistata dall’Italia di tiro con l’arco agli Europei Giovanili di Ploiesti, in Romania. Samuele Barigozzi, che fa parte della società Arcieri Tre Torri di Cardano al Campo, ha conquistato il primo posto nella categoria Allievi del compound insieme a Omar Cecco e Cristian Gabrielli.

I giovani azzurri hanno battuto prima allo shoot off 215-215 (28-27) la Croazia e poi con margine maggiore nella finalissima 221-217 la Spagna.

Bronzo invece per la squadra femminile composta da Isabella Bacerio, Caterina Gallo e Veronica Pavin, sconfitte in semifinale 228-222 dalla Gran Bretagna ma vittoriose nella sfida per il terzo posto 214-199 con la Grecia.