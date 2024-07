Saranno giovedì nel quartiere di San fermo i funerali di Mattia Vitali

La comunità di san fermo a Varese si prepara a dare l’ultimo saluto a Mattia Vitali, il motociclista di 34 anni tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso 24 luglio.

I funerali si terranno giovedì 1 agosto 2024 alle ore 15 presso la Chiesa di Santa Maria a San Fermo. Prima della cerimonia, alle ore 14:30, verrà recitato il Santo Rosario. La salma di Mattia, esposta presso la Casa Funeraria Gallio a Induno Olona, sarà tumulata nel Cimitero di Viggiù.

Mattia lascia la compagna Tania, la figlia Nicole, la mamma Patrizia con Massimiliano, la sorella Sara, la nonna Annamaria, amici e parenti.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, in particolare tra i membri del club “Bikers Varese”, che ricordano con affetto il loro amico e compagno di tante avventure. La famiglia ringrazia anticipatamente chi parteciperà alla cerimonia funebre per il supporto e l’affetto dimostrato in questo difficile momento.

Le visite alla salma sono possibili presso la Casa Funeraria Gallio, situata in Via San Pietro 9 a Induno Olona, dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. Chiunque desideri portare un ultimo omaggio a Mattia è il benvenuto.