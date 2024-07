Schianto alle 7 in Autolaghi: chilometri di coda in direzione Milano

Un incidente stradale nel tratto Legnano bivio A8/A9 in direzione Milano ha prodotto questa mattina ben 6 chilometri di coda in direzione Milano.

L’incidente è avvenuto attorno alle 7, e ha visto coinvolte due vetture con altrettanti feriti soccorsi da un mezzo della Croce rossa italiana di Busto Arsizio.

Alle 7.50 Società autostrade ha comunicato che “in direzione di Milano, si è formata una coda di 6 km, con tendenza all’aumento per un incidente avvenuto all’altezza del km 10, che ha visto il coinvolgimento di 3 autovetture. Il traffico defluisce su 2 corsie. In alternativa, per chi è diretto verso Milano, consigliamo di utilizzare la A36 Pedemontana dopo Gallarate con rientro sulla A9 Lainate-Como-Chiasso a Turate da cui si può procedere verso Milano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso“.

(immagine di repertorio)