Scontro tra due macchine in autostrada tra Cavaria e Solbiate, quattro feriti

Questa notte, intorno alle 2 di sabato 20 luglio, si è verificato un incidente sull’autostrada A8, nel tratto tra Cavaria e Solbiate, in direzione Varese. Due automobili sono entrate in collisione per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine.

I soccorsi, attivati in codice rosso per la massima urgenza, sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente con due ambulanze e un’automedica. Hanno prestato assistenza anche la polizia stradale di Novate e i vigili del fuoco di Varese.

Nello scontro sono rimaste ferite quattro persone: due uomini di 30 e 59 anni e due donne di 31 e 60 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Varese e Legnano.