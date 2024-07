Solbiate Olona ha ospitato i corsi di formazione della Protezione Civile provinciale

Nel weekend di sabato 29 e domenica 30 giugno l’area feste di Solbiate Olona ha ospitato il Comitato di Coordinamento del Volontariato della Protezione Civile di Varese (CCV) per una due giorni dedicata alla formazione dei volontari di alcuni comuni della Provincia. Tra i compiti del CCV infatti vi è anche quello della formazione dei volontari. «All’interno del CCV – ha detto il presidente del CCV di Varese Giovanni Barranco – abbiamo dei formatori riconosciuti dalla provincia, per cui noi possiamo formare in maniera gratuita e professionale i circa 3000 volontari della Protezione Civile di Varese».

Circa 120, tra volontari e formatori, le persone che hanno partecipato alle quattro lezioni nella giornata di domenica. Si tratta di quattro corsi organizzati dal CCV e legalmente riconosciuti e certificati Polis Lombardia. «Stiamo facendo diversi tipi di formazioni concentrate in un’unica location – ha detto Barranco – per far si che i volontari di tutta la Provincia si conoscano e facciano gruppo durante l’attività formativa».

I corsi svolti sono pensati per insegnare ai volontari come essere operativi in situazioni di emergenza. «Abbiamo la formazione sulla logistica da campo, – ha detto Giovanni Barranco – che significa imparare come montare le tende e stare in cucina. Nel corso si spiega ai volontari cosa significa tutto questo e come comportarsi, l’igiene, la pulizia base e quale strumentazione serve. Il secondo corso invece riguarda la segreteria d’emergenza, perché tutto ciò che esiste in un campo è gestito da una segreteria. In più – ha continuato il presidente del CCV di Varese- a queste due formazioni abbiamo collegato un corso professionale sull’utilizzo della motosega rilasciato dall’ente certificatore di Regione Lombardia e il corso antincendio di terzo livello il cui esame viene certificato dai Vigili del fuoco».

Nel pomeriggio di domenica si è poi svolta una prova, che ha coinvolto tutti e quattro i corsi, studiata ad hoc non solo per informare sulle pratiche operative della Protezione civile ma anche per creare sinergia tra i volontari partecipanti. «Nella prova del pomeriggio – ha detto Barranco – siamo andati a creare una simulazione di una situazione d’emergenza per sperimentare nel pratico ciò che è stato insegnato nei corsi e creare sinergia tra i volontari formando squadre operative proprio come in una vera emergenza».

Di questi corsi verrà svolta una seconda edizione nel mese di ottobre. «Ci sono persone in coda – ha spiegato Barranco – che non sono riuscite ad iscriversi per i corsi di questi due giorni e quindi nel mese di ottobre svolgeremo un’altra edizione sempre qui a Solbiate Olona dove potranno partecipare». Presente nella giornata di domenica anche Emanuele Monti, consigliere regionale con delega al Terzo settore, e il neo-eletto sindaco di Solbiate Olona Lucio Ghioldi.