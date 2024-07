Sopralluogo del sindaco ai lavori della scuola Rodari di Saronno: “Sarà il cantiere dei record per la città”

Questa mattina il sindaco di Saronno Augusto Airoldi, con la vicesindaco Laura Succi e l’assessore Ilaria Pagani, ha effettuato un sopralluogo all’interno del cantiere della scuola Rodari, dove i mezzi sono al lavoro per la messa in sicurezza dell’area, la suddivisione delle due zone (“attuale scuola” e “nuova scuola”) e la creazione di passaggi pedonali idonei a creare meno disagi possibili ad alunni, insegnanti e personale al rientro scolastico.

«I lavori non si fermano e proseguiranno per tutto il mese di agosto, a parte alcuni giorni nella parte centrale – ha detto il sindaco – L’obiettivo è quello di completare tutte le lavorazioni più rumorose nel periodo estivo in modo che alla ripresa a settembre gli studenti non vengano disturbati. Sono già stati fatti diversi lavori importanti, come la posa dei sottoservizi, acqua e fognature nella parte esistente della scuola,e prima della ripresa delle lezioni verrà innalzata una palizzata per dividere la scuola dal cantiere, che proseguirà per due anni, e garantire dunque la massima sicurezza».

Airoldi ha ricordato l’importanza del progetto: «Possiamo sicuramente definirlo un cantiere dei record per la città. E’ una scuola che è arrivata quarta in Lombardia su 140 progetti presentati. Un intervento da 12 milioni di euro che peserà sulle casse comunali per meno di tre milioni, perché il resto dei soldi deriva da bandi e contributi vari, ottenuti anche grazie alle sue caratteristiche energetiche direi “esagerate”, che faranno sì che i costi saranno irrisori rispetto agli attuali».

Il sindaco ha anche sottolineato l’attenzione alla sostenibilità dell’opera in tutte le sue fasi: «Ad esempio, tutti i materiali di risulta derivanti da scavi e demolizioni saranno riutilizzati. Sarà anche da questo punto di vista una delle migliori scuole della Lombardia».

Al sopralluogo hanno partecipato anche responsabili degli uffici comunali, la dirigente scolastica e rappresentanti della ditta CGM che ha vinto l’appalto per la realizzazione del progetto.