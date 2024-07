SvapoCentro cresce ancora e arriva in provincia di Varese: il primo punto vendita aperto ad Albizzate

Un ritorno a casa, ma senza lasciare il territorio in cui è iniziata ed è cresciuta la sua carriera imprenditoriale. Così Matteo D’Agostino, 30enne di Albizzate definisce l’apertura del suo nuovo negozio SvapoCentro, inaugurato sabato 20 luglio nel centro commerciale di Albizzate, in via Alberto da Giussano.

Quella di Matteo è la storia di un’avventura imprenditoriale davvero precoce. A 18 anni ha aperto il suo primo negozio di sigarette elettroniche e creato il suo marchio SvapoCentro, e in 12 anni è arrivato ad averne sei: «Il primo negozio è stato a Castelletto sopra Ticino – racconta Matteo – Era un utilizzatore di sigarette elettroniche e mi ero appassionato di questo mondo, quando ho avuto l’occasione di rilevare un negozio in franchising. Ci ho messo passione e impegno, è andata molto bene e così negli anni ho sviluppato questa attività, aprendo altri quattro negozi sempre nell’area piemontese, a Borgomanero, Domodossola, Verbania e Omegna».

Specializzato in tutto quello che è il mondo delle sigarette elettroniche (ricambi, accessori, liquidi, ricariche) SvapoCentro approda ora anche in provincia di Varese: «Albizzate è il paese in cui sono nato e sono cresciuto – spiega Matteo D’Agostino – Ci tenevo a portare qui un po’ del valore costruito nel tempo e dunque ho deciso di aprire il sesto negozio, il primo in provincia di Varese, proprio nel mio paese».

Un valore che significa anche posti di lavoro (SvapoCentro ha in tutto 8 dipendenti, oltre al titolare) e un’offerta di qualità che nasce proprio dalla passione di Matteo D’Agostino per questo settore.

Il negozio SvapoCentro di Albizzate è collocato nel centro commerciale recentemente rilanciato con l’arrivo di un marchio importante come Max Factory ed è in una posizione strategica e facilmente raggiungibile, all’uscita dell’autostrada di Solbiate Arno.