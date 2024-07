Tampona auto a bordo strada a Gallarate, il veicolo finisce sul marciapiedi

Uno scontro in velocità, l’auto che tampona un veicolo in sosta, la “carambola” che fa finire quest’ultimo sul marciapiedi. È successo mercoledì sera, all’imbrunire, in via Varese a Gallarate, nel tratto al confine tra i rioni di Cascinetta e Cajello.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, in “codice giallo” (l’urto era stato violento), per soccorrere il guidatore dell’auto in transito (che veniva da Cavaria), un uomo di 29 anni che per fortuna ha richiesto solo cure sul posto.

Il giovane uomo è l’unica persona coinvolta, per fortuna, visto che l’altra auto era parcheggiata e che il marciapiedi in quel momento era deserto.

È arrivata anche una pattuglia della Polizia Locale per rilevare l’incidente, che sarebbe scaturito dalla perdita di controllo del veicolo. Ma va considerato anche che l’auto in sosta è stata urtata nella parte frontale, perché parcheggiata in senso opposto al senso di marcia. E soprattutto parcheggiata a bordo strada, ma oltre la linea che delimita la corsia di marcia.

A dire il vero il ricorso alla sosta irregolare è molto diffuso, soprattutto durante il giorno, in diversi punti di via Varese, soprattutto all’altezza di esercizi commerciali e locali pubblici. Lo segnalavamo solo qualche giorno fa come situazione emergente, insieme a via Torino.