Taylor Swift a Milano per il concerto dell’anno: San Siro sold out e fan in fila con giorni d’anticipo

Entra nel vivo il countdown per il doppio concerto di Taylor Swift a Milano. Quello di San Siro è l’evento musicale più atteso dell’anno in Italia e non solo, con tanto di incasso e sold out da record e persone giunte nelle ultime ora di fronte ai cancelli di San Siro per assicurarsi con giorni d’anticipo i posti in transenna dalle date meneghine di sabato 13 e domenica 14 luglio. (Foto dal profilo ufficiale Facebook di Taylor Swift)

In queste ore di vigilia nella città della Madonnina (e non solo) si respira una vera e proprie febbre per Tay, uno dei tanti soprannomi utilizzato dai milioni di fan (gli Swifties) della cantautrice della Pennsylvania, probabilmente il più grande fenomeno dell’industria musicale dell’ultimo decennio, a partire dai numeri macinati sulle piattaforme di streaming passando per l’incetta di prestigiosi premi, tra cui quattro storici Grammy Awards consecutivi (gli Oscar della musica), e le copertine di tutto il mondo, su tutte quella del Time che l’ha incoronata come «persona dell’anno» del 2023.

A scaldare l’impaziente pubblico – per molte persone sarà la prima occasione (e forse l’unica) per assistere un concerto di Taylor Swift – saranno le chitarre dei Paramore, il concerto tanto atteso inizierà invece attorno alle 20, circa un’ora in anticipo rispetto a quando normalmente iniziano gli artisti headliner sui grandi palchi. Il motivo è presto detto: secondo le previsioni anche le date milanesi del “mondiale” Eras Tour dovrebbe rispettare in tutto e per tutto lo show monstre di oltre tre ore e quaranta canzoni in scaletta provenienti dagli undici dischi studio, il primo pubblicato, omonimo, a nel 2006 ad appena 17 anni.

Dai pezzi pop per antonomasia come Shake it off alla recente collaborazione con Kendrick Lamar, passando per il country classico degli esordi: quella di Taylor Swift è una discografia enorme composta di pubblicazioni di inediti a un ritmo stakanovista e costellata di successi e hit che saranno cantati a squarcia a gola anche a Milano da complessivamente 130mila persone. Un altro numero da record, ancora di più se si considera che l’ultima volta che Swift aveva suonato a Milano era stato per una data al Forum di Assago davanti a poco meno di 4mila persona. Era il marzo 2011, nel frattempo un’incredibile ascesa, fatta di dischi di platino (non senza qualche polemica dovuta anche all’attenzione medicata sempre puntata addosso) che hanno portato la cantante a diventare la prima dell’industria musicale a tagliare il traguardo dell’esclusivo club dei miliardari.