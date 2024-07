Tra i giovani neodiplomati che guardano all’Insubria, vi raccontiamo i loro sogni e obiettivi

Giovedì 11 luglio ad aprirsi, insieme alle porte dell’Università Insubria per l’open day estivo, sono stati anche i cuori di alcuni neodiplomati che tra sogni, impressioni e paure, ci hanno raccontato le loro aspettative per il prossimo futuro universitario.

L’atmosfera tra i giovani è stata positiva, incoraggiata anche dalla presenza dei docenti e ricercatori che hanno illustrato i vari corsi di laurea presso la sede di via Monte Generoso 71 a Varese, nel Chiostro di Sant’Abbondio, e in via Valleggio 11 a Como.

Ad emergere è sia l’entusiasmo per una nuova “avventura” che un comprensibile timore verso il cambiamento di ambiente e nuove relazioni, uniti a una forte consapevolezza nel valutare attentamente il proprio percorso futuro, considerando le molteplici opportunità disponibili. Come Giorgia, che fin da bambina sogna di diventare un’insegnante, ma è anche aperta a esplorare altre professioni, vista la scelta della facoltà di mediazione interlinguistica, che offre diversi sbocchi lavorativi. Oppure come l’amica, che a fianco a lei sorride e ci racconta di quanto le piacerebbe lavorare con i social – «il mondo di noi ragazzi» dice – e che per questo ha scelto di iscriversi a Scienze della Comunicazione.

Anche per Davide c’è un sogno nitido: diventare etologo per contribuire al miglioramento degli habitat degli animali, mostrando una profonda fiducia nel progresso e nel futuro, «anche nel mio» dice.

Tra i giovani incontrati, poi, ci sono anche coloro che non amano particolarmente studiare ma che hanno compreso l’importanza di queste giornate informative per il proprio futuro e le aspirazioni personali. Come Alessandro, che ha condiviso con noi il sogno di diventare un giornalista sportivo.

Fino al 30 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi ad accesso libero. Fino al 30 ottobre, invece, sarà ancora possibile immatricolarsi con onere di mora di 50 euro, dal 31 ottobre al 30 novembre con mora di 100 euro. Oltre il 30 novembre 2024 non è consentita l’immatricolazione.

I corsi triennali a numero programmato con accoglimento delle domande in ordine cronologico di arrivo sono quattro. Le immatricolazioni apriranno alle ore 9.30 del 16 luglio per la laurea in Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità e la sua versione “Digitale integrato”; sempre il 16 luglio alle 9.30 apriranno le iscrizioni per Biotecnologie, mentre per Scienze biologiche le domande di ammissione prenderanno il via dal 18 luglio alle ore 9.30.

In programma il 30 luglio, invece, il secondo test dei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, al Campus Bizzozero della sede di Varese. I candidati che hanno effettuato la richiesta di partecipazione attraverso il portale Universitaly entro il 17 aprile, possono ancora iscriversi alla prova di ammissione entro le ore 12 del 18 luglio dalla pagina Servizi Web Segreterie Studenti. Il perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo per la partecipazione entro il 23 luglio.

Per quanto riguarda i corsi di laurea triennale a numero programmato delle Professioni sanitarie, la prova si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia giovedì 5 settembre, ma ciascun candidato la farà nella sede prescelta. Il bando è in via di definizione.