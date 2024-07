“Tra Sacro e Sacro Monte”, in scena diciotto attrici per “Le Carmelitane di Bernanos”

In scena l’esito del laboratorio per attrici proposto dal festival in memoria di Franca Nuti, appuntamento giovedì 18 luglio alle 21 alla XIV Cappella del Sacro Monte

Sono oltre duecento le candidature arrivate alla produzione dell’Associazione Tra Sacro e Sacromonte per una residenza teatrale costruita intorno ad uno dei testi più interessanti del grande autore francese, Georges Bernanos. Diciotto di loro saranno in scena, giovedì 18 luglio alle 21 alla XIV Cappella del Sacro Monte di Varese, in “Le Carmelitane di Bernanos, uno studio”.

Le monache-eroine di questa vicenda hanno il volto di: Noemi Apuzzo, Roberta Barbiero, Catherine Bertoni Delaet, Francesca Ciocchetti, Valeria De Santis, Francesca Dolci, Laura Fernandez, Claudia Gambino, Noemi Grasso, Leda Kreider, Diana Manea, Ilaria Francesca Marchianò, Francesca Porrini, Livia Carla Rossi, Ottavia Sanfilippo, Emilia Tiburzi, Irene Villa e Claudia Zappia.

Ad accompagnarle il regista Andrea Chiodi, la drammaturga Francesca Garolla e il maestro di coro, Raffaele Cifani.

Il festival continua così a festeggiare i propri 15 anni cogliendo l’occasione di ricordare Franca Nuti, attrice da poco scomparsa già protagonista del festival nel 2010, che fu protagonista, diretta da Luca Ronconi. Il regista Luca Ronconi scelse una chiave di lettura particolare, come dichiarava nel 1988: «Ho scelto le riflessioni di Bernanos sui grandi temi dell’esistenza: la paura, la libertà, la morte. Mi piace leggere il testo in questa chiave piuttosto che, nella chiave del conflitto tra la religione e la politica. La Rivoluzione francese, dunque, come simbolo di trasformazione, piuttosto che come evento storico. È il dramma dell’uomo di fronte alla propria morte e nascita. E la sua paura».

Il laboratorio è l’occasione per le interpreti e le spettatrici e gli spettatori di confrontarsi con questo testo adattato dalla drammaturga Francesca Garolla. I Dialoghi rispecchiano il travaglio, gli interrogativi grandiosi e temibili di chi affronta la propria fine imminente e la paura di non poter restare fedeli alla regola fino alla fine.

TRA SACRO E SACRO MONTE E IL GRANDE EVENTO PER I PRIMI 15 ANNI

Lunedì 22 luglio il festival “scende” in città, sul palco dei Giardini Estensi, per la lettura scenica di Toni Servillo. “Sotto i cieli di Varese. Le pagine di Giovanni Testori per Renato Guttuso. Il romanzo di un’amicizia” vedrà la partecipazione dell’Orchestra Sacro Monte, diretta da Riccardo Bianchi. La produzione di Teatri Uniti si avvale della scelta dei testi di Giuseppe Frangi.

TRA SACRO E SACRO MONTE E TESTORI

Proseguono gli appuntamenti con Giovanni Testori nei giovedì di luglio alle 18.30 e domenica 21 alle 10.30, 18 e 20 dalla chiesa dell’Immacolata Concezione di Via Prima Cappella 5. I pellegrinaggi teatrali de La Caduta dei Cementi, sono una performance immersiva audioguidata attraverso le parole dell’autore di Novate. Il progetto di Karakorum Teatro / La Confraternita del Chianti in coproduzione con Associazione Tra Sacro e Sacromonte e il patrocinio di Casa Testori è un percorso punteggiato dalle cappelle del Sacro Monte di Varese.

TRASPORTO PUBBLICO

Navette del Giovedì: è possibile raggiungere la vetta del Sacro Monte con bus, al costo del servizio di trasporto pubblico locale, 1,60 € durata 90 minuti con obbligo di acquisto per andata e ritorno (€ 3,2 totali). L’itinerario prevede la partenza da piazzale Gramsci/Valverde, con l’arrivo a piazzale Pogliaghi e viceversa. Orari e fermate intermedie sono disponibili sul www.trasacroesacromonte.it.