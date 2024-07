Tredici serate d’estate alle Bettole. Mercoledì 24 sei corse in programma

È stato definito nel dettaglio il calendario della riunione estiva all’Ippodromo delle Bettole di Varese iniziata – dopo mille peripezie – sabato scorso con (tra gli altri) il Premio La Novella vinto da Calzolaia con in sella Maikol Arras. Compresa quella inaugurale, la stagione varesina conta 13 serate con un inedito sforamento nel mese di settembre: l’ultimo appuntamento sarà martedì 10 con il premio Terzaghi.

Confermata invece la data del Gran Premio Città di Varese: la 73a edizione della corsa più amata si disputerà sabato 7 settembre, accompagnata da altri eventi di rilievo come il Premio Grizzetti. L’appuntamento più rilevante dal punto di vista agonistico, il “Criterium” aprirà invece il mese di agosto nella data di sabato 3 quando è in calendario anche il “Giovanni Borghi”.

L’estivo alle Bettole, intanto, è decollato sabato sera pur tra qualche difficoltà causata dal poco tempo a disposizione tra l’ottenimento dell’agibilità (lo ricordiamo: per una massimo di 2mila spettatori) e la prima apertura dei cancelli. Mercoledì 24 si replica con un programma che comprende sei corse a partire dalle ore 18: confermato quindi per ora l’orario tardo-pomeridiano, non proprio comodo per la gente.

La corsa con la maggiore dotazione è la quinta, il Premio Panici, una reclamare sui 1.400 metri della pista in sabbia con otto cavalli nelle gabbie. Larnaka (montato da Dario Di Tocco) e Tacchi Viola (Federico Bossa) sono i due soggetti indicati dall’allenatore Marco Gonnelli – vedi video sottostante – tra i più interessanti al via.

La serata prende il via con il Premio Giorgio Macchi dedicato ad amazzoni e gentlemen che si confronteranno sui 1.950 metri in sabbia; Mesocco ha un peso importante e deve vedersela con Agent Zero montato da Danila Cherio. Stessa distanza e stessa pista per il Premio Carboni dove “l’anziano” Mati Megabyte (con Walter Gambarota) può far valere l’esperienza. Dieci in gara nel “Mario Grilli”, terza corsa, maiden sui 1.500 metri in sabbia con i diversi allenatori locali che schierano cavalli interessanti: Araldica (Dario Vargiu) e Blue Zaffiro (Mario Sanna) hanno chance mentre Satori (Andrea Mezzatesta) può essere l’outsider.

Prima e dopo il Panici vanno in scena il Premio Tellini (4a) e il Premio Manili (6a). Il Tellini è sulla lunga distanza (2.700 metri) ed è una handicap per 3 anni e oltre in cui il top weight Charlie Max (Walter Gambarota) appare comunque tra i favoriti; in alternativa sembra buono il rapporto qualità-peso di Sopran Sifilda (Mario Sanna). La corsa di chiusura è un altro appuntamento per amatori con sei iscritti in lizza sui 1.400 metri che andrà in scena alle 20,35.

Nel filmato a seguire prodotto da Brusa.Media i pronostici affidati a Marco Gonnelli e la storia di Storm of Star, sorpresa del primo sabato dell’estate ippica varesina con la vittoria nel premio Scuderie Olona. Il cavallo si allena a Varese ma è arrivato dagli USA dopo essere stato acquistato quando aeva un anno.