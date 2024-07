“Troppo cattivi” a Saltrio per la rassegna Cinema sotto le stelle

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle 21 al Colle San Giorgio, nell’area feste degli Alpini. Ingresso gratuito e servizio bar funzionante per tutta la serata

“Troppo cattivi”, film di animazione divertente per bambini e ragazzi ma anche per i più grandi, è la proposta per la rassegna “Cinema sotto le stelle” promossa dall’Amministrazione comunale di Saltrio nell’ambito di Esterno Notte.

L’appuntamento è per venerdì 19 luglio alle 21 al Colle San Giorgio, nell’area feste degli Alpini.

Ingresso gratuito e servizio bar funzionante per tutta la serata.

