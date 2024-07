Tutti gli eventi di luglio firmati MadBoys: si comincia stasera con i Black Orange

Si parte subito “con il botto” questa sera, venerdì 5 luglio con BLACK ORANGE all’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona. Nati nel 2006, questo particolare gruppo musicale si rifà tipicamente al pop e al rock di fine anni ’90 e inizio 2000. Dopo la registrazione dei primi due album, nel 2016 pubblicano “Magari 10 sono pazzo” per celebrare i 10 anni di carriera. La serata comincerà alle 21:30. Prenotazioni: +39 0332 400839

Prosegue sabato 6 luglio con il CALYPSO PARTY con Seven Seas Orchestra – formazione varesina formata da Thomas Pedotti (voce, chitarra), Patrizio Pedotti (voce, chitarra, violino), Lorenzo Bellini (contrabbasso) e Alessio Gavioli (batteria) – presso il Circolo di Sant’Ambrogio a Varese: una festa colorata, dal sapore esotico, ma che non mancherà di far immergere il pubblico nelle atmosfere dell’originale musica calypso, un genere nato dall’hot jazz e dal reggae inventato a fine ‘800 in Trinidad e Tobago. Grazie ad altre influenze ha poi dato vita anche alla musica latina e al blues americano. Dalle 19.00 circa. Prenotazione esclusivamente telefonica allo 0332223317 molto consigliata. In caso di maltempo l’evento è comunque confermato all’interno del locale

Domenica 14 luglio si torna al Circolo di Sant’Ambrogio con FINCHE’ C’è LUCE C’è JAZZ con Davide Sardi (chitarra) & Marco Brambilla (contrabbasso), duo che si ispira al fondamentale disco di Hall e Carter: una serata musicale che racconterà gli standard jazz che più li ha influenzati e appassionati, tra aneddoti e riletture personali del grande Song Book americano. Dalle 19.00 circa. Prenotazione esclusivamente telefonica allo 0332223317 molto consigliata. In caso di maltempo l’evento è comunque confermato all’interno del locale.

Il maltempo aveva reso inevitabile spostarlo a luglio, ma adesso il momento è arrivato: il venerdì 26 e sabato 27 luglio arriva il BODIO SUMMER FEST 2024: era partito nel 2023 come un esperimento, per animare una zona del varesotto priva di eventi dal taglio rock e indipendente e si è rivelato da subito un successo. Torna anche per quest’anno Bodio Summer Fest, sempre nel campo sportivo dell’ASD Bodio Calcio di via Monte Grappa. Come nel 2023 si alterneranno sul palco band di livello nazionale, internazionale, ma anche emergente. Si comincia venerdì 26 con la sensazionale irish/punk music dei Uncle Bard & The Dirty Bastards. La formazione bustocca, sebbene risieda nel territorio, è ormai un punto di riferimento nel genere anche in ambito internazionale, arrivando a suonare fino negli USA e condividendo il palco con mostri sacri come Dropkick Murphys, Flogging Molly, Frank Turner, etc… In chiusura di serata è previsto il Dj-Set anni ‘90/’00 di Trashmilano, mentre in apertura avremo l’onore di ospitare i Longobardeath. Ancora tanta musica sabato 27 con gli emergenti D-Doc e Sklem, ad aprire il concerto dei Vintage Violence, band ormai tra le migliori dell’indie/rock/punk italiano, con all’attivo diversi album, un greatest hits, ma soprattutto centinaia di concerti (Sold Out) in tutta la Penisola. Si chiuderà la serata di sabato con il dj-set rock anni ‘80/’90 di Dj Freeangel. Campo Sportivo di via Monte Grappa, Bodio Lomnago. Apertura festa ore 18.00 del 28/06. Le serate termineranno alle ore 01.00 Ingresso “Up To You” (2€ possono bastare).

Chiude gli eventi di luglio il secondo appuntamento con FINCHE’ C’è LUCE C’è JAZZ con Maddalena Antona & Enrico Salvato. Sempre al Circolo di Sant’Ambrogio, anche quest’estate questa rassegna musicale accompagnerà gli aperitivi domenicali, sempre nel ricordo del compianto organizzatore e promoter varesino Renato Bertossi. Domenica 28 luglio con Maddalena Antona, straordinaria voce varesina (e santambrogina) che si esibirà in duo insieme al pianista Enrico Salvato per un appuntamento di classe e qualità, tra jazz e swing.

Dalle 19.00 circa. Prenotazine esclusivamente telefonica allo 0332223317 molto consigliata. In caso di maltempo l’evento è comunque confermato all’interno del locale.