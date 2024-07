Una coppia varesina conquista il mondo della danza latino americana

Due ballerini varesini, un’insegnante e un allievo, hanno conquistato il mondo della danza Latino Americana lì dove questa disciplina è nata.

Concetto Russo, 25 anni, residente a Varese, ha infatti recentemente vinto un prestigioso premio internazionale di danza latino americana al Latin Dance Crown, uno dei campionati di danza più importanti e antichi del mondo, tenutosi a Orlando (Florida, USA) insieme alla sua insegnante Giulia Michelini.

DA CALCIATORE A CAMPIONE DI BALLO LATINO AMERICANO: LA STORIA DI CONCETTO

Concetto ha iniziato il suo percorso nella danza quasi per caso: «Durante gli anni delle superiori, mentre stavo studiando a casa di un’amica, la sua sorella maggiore, che già partecipava alle lezioni di quella scuola di ballo, mi propose di provare una lezione alla Harmony Dance di Castronno».

Nonostante i suoi dubbi iniziali, quella prova è andato davvero a farla: «In realtà mi sentivo un palo e pensavo di essere negato per la danza», racconta Russo, che è però, dopo quel primo “assaggio”, non è più tornato indietro: «Mi sono subito sentito accolto, ed è stato piacevole continuare».

E pensare che, prima di scoprire la sua passione per la danza, Concetto era un calciatore, e pure promettente: attivo in campionati provinciali e regionali, ha giocato in diverse squadre. Una volta iscritto al primo anno di Scienze della Comunicazione, in cui poi si è laureato, Concetto però si appassiona sempre più, perchè trova nella danza un rifugio e un modo per esprimere la sua vera essenza. «Arrivo da un passato tosto in famiglia – confessa – Ero socievole, perciò, con gli altri ma chiuso per quel che ho passato. Mi sfogavo sul cibo». La danza, invece, gli ha permesso di tirare fuori costanza, impegno e determinazione ad andare oltre i propri limiti, oltre a farlo aprire al mondo.

LA PROPOSTA DELL’INSEGNANTE GIULIA, DOPO SOLO TRE ANNI DI SCUOLA