Una festa coi campioni della Canottieri Monate per aiutare i medici in Africa

Il gruppo di Varese di Medici con l’Africa Cuamm organizza una festa “A ritmo d’Africa” a ingresso gratuito e aperta a tutti in compagnia dei campioni della Canottieri Monate. L’appuntamento è per sabato 13 luglio dalle 19:30 alla sede della canottieri in via Binda 2 a Travedona Monate.

Un momento perfetto per ammirare il tramonto in riva al Lago, godersi il ritmo delle danze africane con i ballerini di Assileassime, e gustarsi l’immancabile street food.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto per la ristrutturazione dell’Ospedale di Yirol in Sud Sudan, progetto sostenuto dal gruppo Cuamm di Varese.