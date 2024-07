Una grande festa di valori condivisi: in 200 alla Pastasciutta Antifascista di Busto Arsizio

Grande successo per Pastasciutta Antifascista che si è svolta ieri a Busto Arsizio.

«Se come diceva Umberto Eco “L’Ur-Fascismo è ancora intorno a noi, talvolta in abiti civili. … può ancora tornare sotto le spoglie più innocenti”, a Busto Arsizio gli anticorpi antifascisti sono più vivi che mai – dicono gli organizzatori commentando la serata – Lo dimostrano anche gli oltre 200 partecipanti che ieri sera si sono dati appuntamento all’oratorio San Filippo, luogo estremamente significativo della guerra di Liberazione in città, per ricordare la storica pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi agli abitanti del paese di Campegine, dopo il 25 luglio 1943, per festeggiare la caduta del regime fascista e del dittatore Mussolini. Le 17 Associazioni che ieri sera hanno dato vita alla pastasciutta antifascista a Busto Arsizio hanno dimostrato la volontà della società civile di dire ancora una volta no con forza ad ogni tentativo di ritorno del fascismo. Si tratta di Associazioni che operano per finalità ammirevoli, in settori diversi fra loro. Ciò che le unisce è un ideale ancora più alto rappresentato dai valori della libertà e della democrazia; valori che si basano sulla Costituzione, nata dalla volontà convergente delle forze politiche che si erano rese protagoniste della Resistenza e della lotta di liberazione».

In coerenza con quei valori, tradotti nel dettato costituzionale, ieri sera i bustesi che hanno partecipato alla festa, hanno inteso ribadire quanto scrisse Sandro Pertini, incarcerato per volere del regime, rivolgendosi a sua madre: “Quando pensi a me, devi pensare che io sto lottando per l’antifascismo. Ed è un’idea bella. È un’idea piena di luce. Oggi più che mai io mi sento orgoglioso, mamma, di essere un antifascista e quando in tribunale è arrivata la sentenza, io mi sono alzato in piedi e ho cominciato a urlare, abbasso il fascismo, abbasso il regime! E tutti mi sono venuti addosso furenti e mi tappavano la bocca fino a soffocarmi. Ma io

continuavo a gridare abbasso il fascismo, abbasso il fascismo! È bello, mamma, l’antifascismo!”.

La Pastasciutta Antifascista di Busto Arsizio è stata organizzata da: ACLI Busto Arsizio, ANFFAS Busto Arsizio, ANPI Sezione di Busto Arsizio Giovanni Castiglioni, Associazione Amici di Angioletto, AUSER Busto Arsizio, CGIL Varese, CGIL SPI Varese, Circolo Gagarin, Comitato Soci COOP Busto Arsizio Cassano Magnago, FIVL – Associazione Raggruppamento Divisione Patrioti Alfredo Di Dio, Il Quadrifoglio, Legambiente Busto Verde, M.A.S.C.I. Adulti scout, Noi della Comerio Ercole 1885, People Editore, Progetti Fantasia, R.S.U. Comerio Ercole.