Una pacco di Amazon porta in tribunale i suoceri contro il genero che dopo 5 anni viene assolto

A cinque anni dai fatti è stato assolto oggi dal giudice del Tribunale di Busto Arsizio Roberto Falessi un uomo di Lonate Pozzolo accusato di furto di un pacco Amazon destinato ai suoceri.

I fatti risalgono, infatti, al 2019 quando l’uomo avrebbe ritirato un pacco dal corriere per conto dei genitori della moglie ma che non sarebbe mai arrivato nelle mani della coppia che l’aveva ordinato. Valore della merce: 79 euro.

La denuncia da parte dei suoceri dell’imputato era stata presentata qualche tempo dopo la sparizione del pacco, su pressione di Amazon affinchè si potesse procedere poi con il rimborso che, effettivamente, c’è stato. La vicenda potrebbe anche finire qui ma la Procura ha deciso di mandare a giudizio lo stesso il genero “poco attento”.

Come ha ricordato il suo avvocato Tiberio Massironi: «Questa vicenda doveva concludersi nel momento in cui Amazon ha rimborsato la controparte. Il mio assistito aveva anche ammesso, davanti ai carabinieri, di aver ritirato il pacco dal corriere ma ha anche detto di non di aver firmato nessuna ricevuta».

Nelle more del processo, poi, sono emerse anche vicende famigliari personali in merito alla separazione tra la figlia della coppia vittima del presunto furto e il genero presunto ladro. Dopo anni di udienze, infine, è arrivata l’assoluzione per non aver commesso il fatto.