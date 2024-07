Un’albizzatese alle olimpiadi e il paese le dà la carica: “Forza Caterina!”

L’Amministrazione Comunale di Albizzate in occasione dei Giochi della XXXIII Olimpiade – Parigi 2024 ha voluto augurare alla concittadina Caterina Bosetti le migliori fortune per la sua terza avventura olimpica.

Caterina, schiacciatrice della nazionale italiana di pallavolo, dopo le esperienze a Londra 2012 e Tokio 2020, è stata convocata dal CT Julio Velasco anche per questa edizione dei Giochi per rappresentare il nostro Paese. “In bocca al lupo Caterina, tutta Albizzate tifa per te!”

La campionessa di Albizzate, che ha compiuto 30 anni a febbraio, è pronta per volare a Parigi e disputare la sua terza Olimpiade, ma è anche in attesa di diventare zia e – a Giochi conclusi – di imbarcarsi in una nuova, grande avventura sportiva con la maglia del Vakifbank di Istanbul sotto la guida di Giovanni Guidetti. Quaklche giorno fa Varesenews l’ha intervistata: LEGGI QUI.