Va in pensione l’agente Maurizio Levati. Da 26 anni colonna della Polizia Locale di Induno Olona

Maurizio Levati va in pensione il prossimo 17 luglio per raggiunti limiti di età. E’ arrivato alla Polizia Locale di Induno Olona nel luglio di 26 anni fa. Prima ha svolto lo stesso mestiere a Varese ed a Brebbia. Per lui il comandante di Induno, Gabriele Ferro, ha solo belle parole:

«Ha sempre svolto servizi all’esterno, sulla strada, cercando di dare il suo contributo al servizio dei cittadini. E’ sempre stato intransigente con chi non ha molto rispetto per gli altri. Con chi parcheggiava sui marciapiedi e sui posti riservati agli invalidi, per esempio, non c’era quasi mai scampo, ma la sua intransigenza era dettata esclusivamente da senso del dovere e dal volere tutelare le categorie più deboli».

Intransigente ma anche umile e capace di farsi voler bene dai colleghi: «Si è sempre distinto per l’impegno profuso e non si è mai tirato indietro di fronte alle responsabilità ed ai pericoli. Ha lavorato tutti i giorni a contatto con il pubblico e, senza cercare meriti personali, ha sempre aiutato tutti. Con i colleghi è sempre stato cordiale ed incline allo scherzo. I tanti amministratori che lo hanno conosciuto ne hanno sempre apprezzato la serietà».