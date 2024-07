Varese pronto al raduno: 25 convocati per il primo allenamento

Conto alla rovescia agli sgoccioli: nel primo pomeriggio di lunedì 22 luglio il Città di Varese si ritroverà al centro sportivo delle Bustecche per il raduno e il primo allenamento della stagione. E per l’occasione saranno 19 i giocatori a disposizione di mister Roberto Floris – in attesa della punta che dovrebbe chiudere la rosa e che potrebbe già arrivare prima di lunedì – con l’aggiunta di 6 giovani da valutare.

Il club ha poi comunicato che la squadra si allenerà tutta la settimana alle Bustecche con allenamenti doppi mercoledì e venerdì prima dell’amichevole di sabato 27 luglio (ore 17.00) a Gavirate contro l’Atalanta Under23.

Per quanto riguarda il raduno, invece, l’appuntamento per i tifosi biancorossi è per il primo pomeriggio.