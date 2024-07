Viabilità a Varese: cambia il senso di marcia di via Riva Rocci

La notte scorsa sono proseguite a Varese le operazioni di asfaltatura sulle strade del ring cittadino a partire da via Verdi.

In queste ore, giovedì 18 luglio, è stato anche invertito il senso di marcia della via Riva Rocci, strada che fa parte del comparto di largo Flaiano e si trova nei pressi dell’ospedale di Circolo. In sostanza il cambiamento prevede, per chi proviene da via Tamagno, l’obbligo di girare a destra su via Catalani. La via Riva Rocci da oggi è possibile prenderla arrivando da via Lazio. Dunque il consiglio è quello di percorrere via Gradisca da Largo Flaiano per poi proseguire su via Lazio.

Questo miglioramento viabilistico è utile per superare diverse problematiche che da decenni affliggevano quella zona, ma è stata anche una delle richieste emerse negli incontri con i residenti che avevano come tema centrale le migliorie possibili nelle zone limitrofe a largo Flaiano, dopo il grande intervento sul comparto.