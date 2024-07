Woodoo Fest celebra il successo e il festival di Cassano Magnago guarda già al 2025

Si è appena conclusa con grande successo la nona edizione di WOODOO Fest. Dal 18 al 21 luglio, il suggestivo bosco di Cassano Magnago è stato il palcoscenico di un’esperienza unica e coinvolgente, alla scoperta di “NOVA TERRA” – un concept innovativo che ha trasportato i partecipanti in un mondo alternativo fatto di musica, workshop e camping. L’edizione 2024 del WOODOO Fest ha visto la partecipazione di migliaia di spettatori che hanno animato il festival giorno e notte.

È molto positivo il bilancio tracciato dagli organizzatori al termine della kermesse cassanese: “Siamo orgogliosi di aver accolto un pubblico internazionale, con presenze da Inghilterra, Francia e Svizzera, a testimonianza del carattere sempre più globale del festival”.

Uno degli aspetti più apprezzati è stata la possibilità di pernottare nell’area camping adiacente al festival, quest’anno ingrandita per l’occasione, che ha offerto agli spettatori un’immersione totale nell’atmosfera unica del WOODOO Fest. Questa opzione ha riscosso un grande successo, permettendo ai partecipanti di godere di un’esperienza completa e indimenticabile tra musica, natura e moltissime attività.

“Una nona edizione davvero da incorniciare,” raccontano gli organizzatori, “che ci ha rafforzato la nostra identità di festival sempre più internazionale. Vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa edizione straordinaria. In primo luogo, tutti gli artisti che si sono esibiti sul palco in questi quattro giorni: le loro performance hanno trasformato il bosco di Cassano Magnago in un vero tempio della musica, incantando il pubblico“.

Un ringraziamento speciale “va anche ai volontari, che hanno dedicato tempo, energia e competenze per l’organizzazione e la realizzazione di questo evento. Il loro impegno e la loro passione sono stati fondamentali per creare il nuovo volto del festival. Grazie anche all’amministrazione comunale di Cassano Magnago, che da anni ci sostiene con entusiasmo, riconoscendo il valore che WOODOO Fest porta alla città. La collaborazione con l’amministrazione ha permesso di realizzare un festival con una risonanza a livello nazionale. WOODOO Fest è molto più di un semplice evento musicale: è un progetto collettivo che unisce le passioni, le competenze e gli ideali di tante persone. Grazie alla partecipazione attiva e responsabile del nostro pubblico, ogni anno riusciamo a creare un’atmosfera unica e speciale, basata sull’amore per la musica, la natura e l’incontro con l’altro”.

Woodoo guarda al 2025

L’ultima analisi del post festival va già all’anno prossimo: “Con l’entusiasmo di chi ha vissuto momenti indimenticabili e la determinazione di continuare a crescere e migliorare, già stiamo guardando al futuro, preparandoci per l’attesa decima edizione. Vi aspettiamo al WOODOO Fest 2025 per un’altra straordinaria avventura nel cuore del bosco.”