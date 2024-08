A Cardano nuovo volto “trasparente” per il municipio. E più ore di apertura degli uffici

Un nuovo volto del municipio, più “trasparente” e aperto. E soprattutto più ore di apertura ai cittadini per i principali servizi: l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico era un obbiettivo dichiarato in campagna elettorale dal sindaco Lorenzo Aspesi.

«Lunedì parte il nuovo orario del Comune» annuncia con soddisfazione oggi Aspesi. «È il primo punto portato a compimento, ma dei quindici punti del programma siamo già al lavoro su nove».

“Un Comune aperto e che ascolta” era l’obbiettivo dichiarato in campagna elettorale, ampliare i orari che erano rimasti alle aperture ridotte in epoca Covid. «Siamo partiti immediatamente, con un approccio: incontro con gli uffici che hanno front office». Ai lavoratori comunali è stato proposto il ‘patto per il cittadino’ : «Quando ci siamo insediati era già partita la ristrutturazione del municipio (580 mila euro con fondi da Pnrr, avviata dall’amministrazione di Maurizio Colombo, ndr). Abbiamo rivisto il progetto per ripensare il rapporto tra uffici e cittadini».

Alcune pareti esterne del municipio diventeranno vetrate, mentre tutto il piano terra verrà ridisegnato, creando uno spazio prevalentemente aperto, senza più i vetri di separazione tra i lavoratori comunali e il pubblico e facendo dell’atrio uno spazio più aperto, in continuità con quel percorso che dalla piazza davanti alla chiesa risale – tra scalinate e fontane – fino al municipio, con del verde interno: «L’idea è di ricostruire la piazza dentro al municipio. E insieme modificare le modalità: non più i vetri a separare, ma quattro postazioni diverse, che garantiranno più privacy perché ci sarà maggiore spazio a separare chi accede allo sportello e le altre persone in attesa».

I nuovi orari

Aspesi mostra il disegno della nuova sistemazione degli spazi al piano terra del municipio

La riorganizzazione riguarda gli uffici anagrafe, protocollo e tributi (questi ultimi rimangono in ambiente chiuso). È in questo quadro, anche di miglioramento degli spazi di lavoro, che è stato concluso l’accordo per l’estensione degli orari.

«Abbiamo introdotto l’apertura al giovedì ma soprattutto lavorato anche sul sabato, quando i cittadini hanno più tempo per accedere agli uffici fuori dai giorni feriali». I nuovi orari partono come detto da lunedì 2 settembre: anagrafe, tributi e protocollo saranno aperti il lunedì 9.15-13, il martedì 15-18, il mercoledì 9.15-13, il giovedì 9-12.30, il venerdì 9.15-13. Il sabato dalle 9.30 alle 12 sarà sempre lo stato civile sempre, mentre anagrafe, protocollo e tributi saranno accessibili con quegli orari il primo e terzo sabato del mese. Suap e Sue (edilizia privata) saranno accessibili solo su appuntamento.

Sperimentazione avviata

«La chiamiamo sperimentazione, perché faremo nel mezzo un monitoraggio dati e poi con la progressiva introduzione del totem prenotazioni» continua Aspesi.

Cambiamenti che entreranno a regime man mano che viene completato il cantiere “fisico” di riordino del piano terra: «Dovrebbe concludersi entro novembre. Siamo nei tempi»

Al lavoro sui punti di programma

Aspesi coglie l’occasione per fare il punto anche su altri “capitoli” del programma elettorale e per la città, a due mesi dall’avvio dell’amministrazione. «Sulla “Città protagonista” abbiamo riportato Cardano ai tavoli territoriali, ad esempio su Malpensa, ad esempio sul protocollo per i senza fissa dimora. Ci manca ancora di informare i cittadini e fare il punto, con una serata, un incontro sul tema».

Sulla manutenzione abbiamo implementato i tagli del verde, anche se abbiamo avuto a che fare con un’estate particolare», di piogge e grande caldo che hanno accelerato la crescita del verde. «Il Piano Diritto allo studio è già in preparazione ed è partita la macchina per l’Autunno cardanese. Quanto all’idea della Microforesta stiamo cercando luoghi ma abbiamo già alberi a disposizione»·