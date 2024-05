Con Lorenzo Aspesi, “per una Cardano più accogliente e solidale”

Il Partito Democratico di Cardano al Campo ha annunciato oggi ufficialmente il suo sostegno alla lista civica “Per Cardano” e al candidato sindaco Lorenzo Aspesi, per le prossime elezioni amministrative in programma per l’8 e 9 giugno 2024.

«La nostra decisione di supportare Lorenzo Aspesi e la lista “Per Cardano” è dettata dalla condivisione profonda di obiettivi, di valori comuni e dalla visione di una città sempre più accogliente e solidale. Riconosciamo in Lorenzo un leader capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e di tradurle in azioni concrete per il bene della comunità. La sua dedizione, integrità e visione innovativa rappresentano ciò di cui Cardano al Campo ha bisogno per affrontare le sfide future dopo cinque anni di approssimazione e immobilismo politico».

«I sedici candidati della lista “Per Cardano” rappresentano una sicurezza in termini di impegno, competenza e motivazione grazie alla propria diversificazione che include importanti differenze di età, competenze ed esperienze, facendone una squadra coesa pronta a lavorare in modo instancabile per migliorare la qualità della vita a tutti i cardanesi».

«Siamo sicuri che Lorenzo, ed i sedici candidati, saranno in grado di realizzare importanti obiettivi, primi tra tutti il potenziamento dei servizi sociali, la salvaguardia dell’ambiente e l’incremento della partecipazione dei cittadini alla vita politica e amministrativa del comune al fine di garantire assistenza e supporto a tutte le fasce della popolazione e rendere le istituzioni più trasparenti e vicine alla gente. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alle prossime elezioni amministrative e sostenere Lorenzo Aspesi e la lista civica “Per Cardano” per costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità».