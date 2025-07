Spionaggio sui vaccini anti-Covid, arrestato all’aeroporto di Malpensa

Un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato il 3 luglio al suo arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, su mandato delle autorità statunitensi in un’inchiesta dell’Fbi: da quanto si è saputo è accusato di far parte di un team di hacker che avrebbe effettuato operazioni di spionaggio, in particolare nel 2020 su vaccini anti-Covid in produzione all’Università del Texas.

Per l’uomo, difeso dall’avvocato Enrico Giarda, è fissata per martedì mattina udienza in Corte d’Appello a Milano nel procedimento sulla richiesta di estradizione degli Usa. Per la sua famiglia, il 33enne è un mero tecnico di un’azienda informatica.

L’uomo è attualmente in carcere a Busto Arsizio, riferimento per chi viene arrestato all’aeroporto.

Il mandato d’arresto è stato emesso il 2 novembre 2023 dal Distretto meridionale del Texas del Tribunale distrettuale degli Usa. È accusato dagli Stati Uniti, come si legge negli atti, di frode telematica e furto di identità aggravato (pena massima 5 anni), associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica (pena massima di 20 anni), accesso non autorizzato a computer protetti (pena massima 5 anni) e furto di identità aggravato (pena massima 2 anni).

I controlli ai passaporti di Milano Malpensa

Sulla base degli elementi raccolti dall’Fbi è accusaato di aver costituito “insieme ad altri connazionali cittadini” cinesi una “associazione a delinquere finalizzata a rubare informazioni tramite l’accesso non autorizzato a computer, tra cui quelli di varie università e centri di ricerca scientifica, ubicati negli Stati Uniti e altrove”. E secondo l’Fbi, avrebbe agito in questa «attività di intrusione informatica per conto di autorità appartenenti al governo cinese”.

La custodia cautelare è stata disposta per il concreto pericolo di fuga.