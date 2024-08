A Casa Paolo di Brezzo di Bedero “Omaggio a Puccini”

La Stagione Musicale della Canonica è lieta di annunciare uno degli appuntamenti più attesi del programma 2024: il concerto “Omaggio a Puccini” che si terrà domenica 25 agosto alle ore 21.00 presso Casa Paolo, in Via Baumgartner 10, Brezzo di Bedero. Questo evento, parte della celebrazione della 50ª edizione della Stagione, con la direzione artistica del Maestro Fabio Bagatin, vedrà la partecipazione del soprano Ivanna Speranza e del pianista Matteo Failla.

Il programma della serata è un tributo al grande compositore Giacomo Puccini nel centesimo anniversario della morte, con un’accurata selezione di brani che ne esaltano la maestria e la profondità espressiva. Il concerto, accanto a celebri arie d’opera tra cui “O mio babbino caro” da Gianni Schicchi e “Vissi d’arte” da Tosca, prevede l’esecuzione di composizioni meno note per pianoforte del nostro autore, come l’Adagio e il Piccolo Tango. Inoltre, saranno eseguiti pezzi di Francesco Paolo Tosti e un intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, arricchendo ulteriormente l’omaggio alla tradizione lirica italiana.

Ivanna Speranza, soprano di fama internazionale, è nota per le sue interpretazioni nei principali teatri del mondo e per le sue collaborazioni con rinomati direttori d’orchestra, al pianoforte il varesino Matteo Failla, già noto al pubblico di Casa Paolo che l’ha visto in altre occasioni al fianco di importanti cantanti.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nel repertorio pucciniano, in un contesto intimo e suggestivo come quello di Casa Paolo. La Stagione Musicale della Canonica vi invita a partecipare a questa serata di musica indimenticabile.

Per ulteriori informazioni: info@musicaincanonica.it / https://musicaincanonica.it