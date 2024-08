A Cassano Magnago arriva la “Sagra del Pesce”

Appuntamento 9 – 10 – 11 agosto nell’Area Feste di via Primo Maggio. L’evento si svolgerà sotto una tensostruttura di 1600 mq, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti dei sapori del mare: arriva per la prima volta la Sagra del Pesce dal 9 all’11 agosto 2024, l’Area Feste di Via Primo Maggio a Cassano Magnago ospiterà un evento di tre giorni all’insegna delle più amate specialità di cucina di mare.

Orari di Apertura

• Venerdì: 19.00 – 01.00

• Sabato: 19.00 – 01.00

• Domenica: 12.00 – 15.00 | 19.00 – 24.00

Prenotazioni Consigliate

Con posti limitati disponibili solo per il servizio al tavolo, è altamente raccomandato prenotare in anticipo. Le prenotazioni possono essere effettuate facilmente compilando il modulo online disponibile qui o contattando il numero 3495382384, anche tramite WhatsApp.

Take Away Disponibile

Per chi preferisce gustare le specialità a casa propria, è disponibile il servizio take away.

Un Tuffo nei Sapori del Mare!

La Sagra del Pesce porta a Cassano Magnago le delizie della cucina marittima. L’evento si svolgerà sotto una tensostruttura di 1600 mq, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo.

Menu Completo:

Antipasti

• Tagliere di mare (Polpette di pesce, Spada marinato, Carpaccio di polpo, Cozze gratinate, Bruschetta con formaggio cremoso e salmone) – 13€

Primi Piatti

• Scialatielli alla pescatora – 11€

• Paccheri pesce spada e melanzane – 11€

• Pasta al pomodoro – 7€

Secondi Piatti

• Fritto misto – 13€

• Pesce spada al salmoriglio con insalatina – 15€

• Panino con polpo, stracciatella e salsa di avocado – 11€

• Cozze alla marinara con pomodoro, prezzemolo e aglio – 10€

• Panino con salamella – 6€

Contorni

• Patatine – 4€

• Insalata mista – 4€

Dolci

• Sorbetto al limone – 4€

• Tiramisù – 5€

Programma dell’Evento

Un ricco programma di intrattenimento accompagnerà le serate della Sagra:

Venerdì:

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno

21:30 Il karaoke di Ariele!

01:00 Chiusura

Sabato:

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno

21:30 La cantante mascherata live

01:00 Chiusura

Domenica:

12:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno

15:00 Chiusura

19:00 Apertura evento, cucine e tiro a segno

21:30 Luciano e Paola (liscio) live

00:00 Chiusura

Divertimento per i più piccoli per tutto il weekend: i bambini potranno divertirsi con uno scivolo gonfiabile gratuito!

Struttura Coperta

L’evento si svolgerà sotto una tensostruttura di 1600 mq, garantendo lo svolgimento anche in caso di maltempo.

INGRESSO GRATUITO

Informazioni e Contatti

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni:

• Modulo Online: https://cutt.ly/helxPGO3

• Telefono: 3495382384 (anche WhatsApp)

• Email: streetfood@leofficineculturali.it