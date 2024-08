A Castiglione Olona la Uil raccoglie le firme contro l’autonomia differenziata

Il Coordinamento Uil Varese domani, sabato 3 agosto, sarà presente dalle 9,30 alle 12,30 in piazza della Repubblica a Castiglione Olona per raccogliere le firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, la cosiddetta Legge Calderoli.

Castiglione – dove sarà presente il segretario generale Uil Lombardia Enrico Vizza – è una delle tappe di una raccolta che prosegue in tutta la provincia con la mobilitazione del coordinamento territoriale Uil Varese e di tutte le categorie Uil del territorio per coinvolgere la popolazione spiegando le ragioni del No “ad una legge iniqua che rischia di mettere in ginocchio lavoratori e cittadini”.

«I nostri punti di raccolta firme servono proprio a spiegare alla popolazione perché si dice No – spiega il coordinatore Uil Varese Antonio Massafra (nella foto) – La Uil è contraria a questa legge che è un salto nel passato. La realtà è che si mettono in discussione le conquiste di tutti quelli che ci hanno preceduto. Con la possibilità per le Regioni di modificare trattamenti e condizioni di lavoro, nella sanità come nell’istruzione, viene messa a repentaglio la contrattazione nazionale che è sempre stata la pietra miliare delle nostre rivendicazioni per garantire tutele economiche e diritti a chi lavora. Non c’è nessuna impostazione, pregiudizio e demagogia. Il nostro non è uno scontro politico e ideologico. Niente di tutto questo. Noi parliamo di fatti reali, di contratti, salari, sicurezza della vita delle persone che noi rappresentiamo. Ecco perché siamo scesi in campo con l’obiettivo di fermare questa legge con il referendum abrogativo previsto dalla Costituzione italiana».