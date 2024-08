A Induno Olona si giocano le PoliOlimpiadi 2024: in gara gli anziani della Casa di riposo

C’è la fiamma olimpica, ci sono allenatori, giuria e pubblico. E poi ci sono loro, gli atleti: arzilli quel che possono ma motivati come ogni campione che si rispetti.

Nell’entusiasmo generale le Olimpiadi sono arrivate anche a Induno Olona, e ieri mattina nella Casa di riposo di Asfarm si è svolta la cerimonia diapertura delle PoliOlimpiadi 2024.

La manifestazione ha preso il via con l’accensione della Polifiammaolimpica da parte del Tedoforo, simbolo che resterà acceso fino alla fine dei giochi. Poi sono iniziate le prime gare che hanno visto protagonisti gli anziani atleti nelle competizioni di Tiro al Birillo e Palla nel Bidone.

Tra i partecipanti la decana del centro, Nonna Carla Olimpia, che a quasi 102 anni ha dimostrato un forte spirito agonistico e una gran voglia di vincere.

Il pubblico ha sostenuto calorosamente gli atleti, e le prime Polimedaglie sono state assegnate tra applausi e sorrisi. Dopo una meritata pausa pranzo e una bella Polipennica, i giochi sono ripresi con la gara di Attacca i Bottoni, riservata alle atlete femminili.

L’iniziativa si deve, come sempre alla grande creatività di volontari, operatori e animatori del Centro polivalente, che lavorano in sintonia con la direzione per coinvolgere gli anziani ospiti e tenerli sempre impegnati in attività che promuovono la socialità, il divertimento e, per quel che si può, l’attività fisica.

Le PoliOlimpiadi 2024 continueranno nei prossimi giorni con ulteriori emozionanti competizioni, pronte a coinvolgere e divertire gli anziani.

Non poteva mancare infine la cerimonia delle premiazioni che si terrà il 16 agosto nella sede del Centro Polivalente Anziani.