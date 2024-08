A Laveno quattro posti disponibili per la Leva Civica Lombarda Volontaria

Il Comune di Laveno Mombello è in fase di raccolta delle candidature per quattro posizioni nell’ambito della Leva Civica Lombarda Volontaria, un’importante iniziativa che offre ai giovani l’opportunità di partecipare attivamente alla vita della comunità locale.

Cos’è la Leva Civica Lombarda Volontaria?

La Leva Civica Lombarda Volontaria è un programma di cittadinanza attiva promosso dalla Regione Lombardia, rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni, in collaborazione con ANCI. Questa iniziativa, definita dalla legge regionale n. 16/2019, mira a promuovere i valori della solidarietà sociale e a fornire opportunità formative e professionali attraverso il volontariato. È un’occasione unica per crescere sia a livello personale che professionale, contribuendo allo sviluppo della propria comunità.

“Per la nostra Amministrazione – commenta il Sindaco Santagostino- investire nei giovani non è solo uno slogan o un dovere, ma un piacere. Ci permette di offrire ai ragazzi un’opportunità concreta di crescere, mettersi in gioco e realizzare i propri sogni, sia per il divertimento che per il futuro professionale. Inoltre, ci aiuta a comprendere meglio i bisogni e le aspirazioni dei nostri figli. Abbiamo creato il Consiglio Comunale dei Giovani, che in meno di tre anni ha avviato molte iniziative. Ora, diamo ancora una volta ai giovani l’occasione di contribuire alla comunità, dimostrando il loro straordinario valore. Ragazze e ragazzi, non perdete questa opportunità: iscrivetevi alla Leva Civica del Comune di Laveno Mombello. L’esperienza nel volontariato sociale vi arricchirà personalmente e sarà un valore aggiunto nel mondo del lavoro. Chi si dedica al volontariato è oggi considerato una persona affidabile e seria, ideale per il mercato del lavoro.”

Come funziona?

I progetti di volontariato hanno una durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi, con un impegno massimo di 25 ore settimanali. I volontari selezionati riceveranno un compenso mensile di € 582,50, proporzionato al numero di ore settimanali previste. Le aree di intervento coprono vari settori, tra cui assistenza sociale, protezione civile, tutela ambientale, cultura, sport e agricoltura sociale. Nel caso specifico del Comune di Laveno Mombello, le quattro posizioni aperte si concentrano su:

1. Cultura e Biblioteca: Supporto alle attività delle biblioteche, organizzazione di eventi culturali, promozione di mostre e itinerari turistici.

2. Servizi Educativi: Affiancamento e supporto in ambito educativo, contribuendo alla crescita formativa dei giovani e al sostegno delle attività scolastiche.

Come candidarsi?

I giovani interessati possono inviare la propria candidatura direttamente al Comune di Laveno Mombello, seguendo le indicazioni riportate nella sezione dedicata alla Leva Civica sul sito ufficiale del comune www.comune.laveno.va.it. Il termine per l’invio delle candidature è fissato entro le ore 12.00 di giovedì 05 settembre 2024. Questa è un’opportunità straordinaria per tutti i giovani che desiderano contribuire al benessere della propria comunità, acquisendo al contempo nuove competenze e arricchendo il proprio percorso di crescita personale e professionale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito del Comune di Laveno Mombello o contattare direttamente l’ufficio competente al numero 0332.625.537. Unisciti alla Leva Civica Lombarda Volontaria e diventa protagonista della tua comunità!