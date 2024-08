A Maccagno tutto pronto per la tradizionale Festa della Gabella

Diverse le attività programmate per accogliere i nostri concittadini e i numerosi turisti che popolano il Maggiore d’estate

Come ogni anno il comune di Maccagno con Pino e Veddasca si riunisce per la tradizionale Festa della Gabella, che si terrà nei giorni 23, 24 e 25 agosto presso la piazza Unità d’Italia e il lungolago Girardi. Quest’anno sono state programmate diverse attività per accogliere i nostri concittadini e i numerosi turisti che popolano Maccagno d’estate.

Ogni giorno alle 18 saranno presenti numerosi espositori tra produttori agricoli, artigiani e hobbisti. Alle 19 aprirà la cucina, che offrirà una varietà di piatti tra cui paella, riso in cagnone, penne allo scoglio, polenta e zola e polenta e spezzatino. Avremo anche il piacere della partecipazione della Confraternita di Varese del “ris in cagnun cul perzic” che venerdì 23 condividerà con noi la loro ricetta speciale.

Dopo cena sono previsti diversi spettacoli: venerdì ci sarà uno dei concerti del progetto Veddasca Sound, un evento di musica classica portato in scena da Auriga Teatro e MusiQuartet dal nome “Musica maestro – concerto tragicomico”; sabato, invece, la serata verrà animata dalla musica di Elvis e dagli artisti di strada Ahora Es Cuando e Il Vicolo; l’ultimo giorno a occuparsi dell’intrattenimento sarà Roberto Barassi.

Ricordiamo, inoltre, la S. Messa delle ore 11:15 di domenica 25 in onore degli scomparsi nel lago, che sarà celebrata dal vicario generale della nostra diocesi, il monsignor Franco Agnesi.

Per informazioni si può consultare il nostro sito prolocomaccagno.it e le nostre pagine Instagram e Facebook; ci potete anche contattare per mail all’indirizzo info@prolocomaccagno.it o al numero +39 351 5061272.