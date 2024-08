A Milano da gennaio sequestrati dalla polizia locale 7mila ombrelli contraffatti

Gli agenti di Milano del “Nucleo Duomo“ della Polizia locale nei mesi scorsi hanno sequestrato oltre 7mila ombrelli venduti abusivamente nelle vie del centro storico della città.

Un lavoro di controllo, quello sul commercio abusivo, effettuato quotidianamente presidiando il territorio costantemente, ma il 2024 si caratterizza per aver avuto mesi molto piovosi, soprattutto in primavera, e probabilmente anche a causa di questo gli ombrelli sequestrati dal 1° gennaio e fino al 20 luglio sono stati ben 7.200, il record dell’ultimo triennio. In tutto il 2022 si contavano 2.966 ombrelli sequestrati e 4.619 nel 2023.

Gli ombrelli sequestrati dalla Polizia locale non solo vengono venduti senza autorizzazione, ma soprattutto sono potenzialmente pericolosi per chi li usa, privi come sono di qualunque certificazione di qualità. Sono assemblati malamente con materiale scadente, sono fragili e pericolosi. Le bacchette, il manico e comunque tutte le componenti si spezzano con una piccola pressione e ne risultano spezzoni puntuti e taglienti.

Il valore totale della merce sequestrata, solo in quest’area della città, è calcolato in circa 60mila euro, gli ombrelli vengono infatti venduti ai passanti frettolosi e ai tanti turisti che frequentano il centro a un prezzo che oscilla tra i 5 e i 15 euro, a seconda della dimensione dell’oggetto – per esempio i pieghevoli sono più economici ma ancora più fragili – e della scarsa consapevolezza dell’acquirente. Chi vende li acquista presso dei “grossisti” a 1,5-2,5 euro circa ma tutta la filiera – produzione, importazione, commercializzazione – è illegale e alimenta il traffico di merci non certificate, di dubbia provenienza, consentendo ampi margini di guadagno soprattutto lungo i primi step.