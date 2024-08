“Aiutaci ad aiutare”, la Croce Rossa Italiana cerca nuovi volontari anche a Varese

La Croce Rossa Italiana cerca volontari anche nel Varesotto e i primi incontri, organizzati per chi volesse intraprendere questa strada e avere tutte le informazioni sono stati programmati.

Il primo è a Varese per mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 21:00 nella sede di Via J.H. Dunant 2. Per info: aspiranti.volontari@crivarese.it. L’altro appuntamento è per venerdì 20 settembre 2024, alle ore 21:00 nella sede di Via del Carso 29 a Tradate. Per info: salute.tradate@crivarese.it – tel. 0331-844890.

Ecco l’invito della Croce Rossa Italiana

Hai mai pensato a quanto il tuo tempo e il tuo impegno possano fare la differenza per chi è in difficoltà? Diventare volontario in Croce Rossa Italiana non è solo un’opportunità per aiutare chi ne ha più bisogno, ma anche un’occasione unica per crescere come persona e contribuire attivamente al benessere della propria comunità. Essere volontario significa offrire un aiuto concreto.

Tante sono le attività che potrai fare come volontario: dal servizio di Emergenza/Urgenza in ambulanza e trasporto sanitario, alle attività socio assistenziali a tutela dei più vulnerabili, dalle attività di emergenza e logistica, fino alle attività per i giovani e meno giovani e tanto altro ancora. Ma è anche molto di più: è un percorso che ti arricchirà profondamente, donandoti nuove competenze e una rete di legami umani basata su solidarietà e rispetto. I benefici personali e sociali del volontariato.

Fare volontariato non è solo un gesto di altruismo: è un’opportunità di crescita personale e professionale. Attraverso il volontariato potrai sviluppare nuove competenze, rafforzare la tua capacità di lavorare in team e migliorare la tua gestione dello stress. Ogni ora dedicata agli altri ti restituirà molto di più in termini di soddisfazione personale e appartenenza a una grande rete umanitaria.

Come diventare volontario.

Diventare volontario della Croce Rossa Italiana è semplice: basta partecipare ad un percorso formativo accessibile a chiunque abbia compiuto 14 anni e sia in possesso della cittadinanza italiana o di un regolare permesso di soggiorno.

Partecipa alle serate di presentazione e scopri come contribuire! Per saperne di più, partecipa alle serate di presentazione, potrai conoscere i dettagli sul percorso formativo e le tante attività in cui potrai mettere a disposizione le tue competenze e il tuo entusiasmo:

VARESE

Mercoledì 18 Settembre 2024 – ore 21:00 – Via J.H. Dunant 2, VARESE

Per info: aspiranti.volontari@crivarese.it

TRADATE

Venerdì 20 Settembre 2024 – ore 21:00 – Via del Carso 29, TRADATE

Per info: salute.tradate@crivarese.it – tel. 0331-844890

Se temi di dimenticarti la data, manda una mail indicando nell’oggetto PRO-MEMORIA, riceverai un messaggio di pro-memoria a ridosso delle serate.

La partecipazione alle serate di presentazione e ai corsi di formazione è gratuita.