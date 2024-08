Angera si prepara al nuovo anno scolastico: lavori e adeguamenti nelle scuole

In vista della prima campanella scolastica, il Comune di Angera sta ultimando i lavori d’adeguamento delle strutture scolastiche con interventi focalizzati sia le primarie sia le secondarie di primo grado.

Alla scuola primaria è stata infatti effettuata la nuova posa pavimentazione dell’area antistante alla mensa. L’area di collegamento interposta tra lo spazio della mensa e il corridoio di distribuzione alle aule è stata oggetto di intervento di sostituzione della pavimentazione per uniformarla al tratto recentemente realizzato. Le principali lavorazioni riguardano la rimozione di pavimentazione esistente e il successivo smaltimento, ricorsa e rasatura di sottofondi, fornitura e posa di nuova pavimentazione in linoleum e di battiscopa.

Alla scuola secondaria, invece, in questo momento sono in corso interventi per l’adeguamento del bagno per disabili. Attualmente i gruppi di bagni per alunni presenti nella struttura sono due, distinti in utilizzo per maschi e femmine. Solo uno dei due blocchi presentava però il bagno per persone con disabilità, pertanto è stato richiesto di adeguare anche il secondo bagno. Le lavorazioni previste in corso di realizzazione riguardano demolizioni e la nuova realizzazione di sottofondi, pavimentazioni, rivestimenti, fornitura porte, nuovi allacciamenti e un adeguato arredo.

«Sono disposti interventi per l’insonorizzazione del locale mensa della scuola primaria attraverso l’ausilio di pannelli fonoassorbenti atti a ridurre il riverbero acustico della zona ristoro – commenta l’assessore Simona Piscia -. Tali pannelli già commissionati saranno posti in sede a breve».

Sempre l’assessore ha poi ricordato che è inoltre previsto un importante intervento di sostituzione serramenti negli edifici scolastici – contributo Pnrr 2024 piccole opere – oltre all’intervento di sostituzione pavimentazione esterna e serramenti palestra già commissionato.