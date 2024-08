Aveva fatto “strike” con l’auto a Cardano, si presenta ai Carabinieri

A distanza di una decina di giorni dall’incidente che aveva provocato gravi danni a tre auto a Cardano al Campo, il responsabile del sinistro si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine.

Un passaggio che forse agevolerà il risarcimento del danno per i proprietari degli autoveicoli “protagonisti” dello “strike” nella notte tra il 17 e il 18 agosto scorso.

L’episodio era stato segnalato a Varesenews da un residente della via Ruberto, la strada che dalla periferia dei Ronchi di Gallarate porta verso il centro della cittadina.

Anche se le forze dell’ordine non consideravano l’episodio come reato, la segnalazione in effetti ha portato allo scoperto il giovane che era alla guida dell’auto che ha urtato gli altri veicoli in via Ruberto, che spontaneamente si è presentato ai carabinieri.

I militari hanno effettivamente ricollegato il caso già segnalato alla Polizia Locale, mettendo poi in contatto i diversi protagonisti della vicenda. Che a questo punto procederanno con le rispettive assicurazioni. Tra l’altro alcuni dei proprietari hanno scoperto dei danni alle auto solo al rientro dalle vacanze, quando le hanno trovate nel parcheggio, ammaccate, graffiate e “fuori posizione”.