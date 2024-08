Banca d’Italia: attenzione alle truffe realizzate con l’intelligenza artificiale

La Banca d’Italia avverte della presenza in rete di videomessaggi che, in maniera artificiosa, riproducono l’immagine e la voce di esponenti di autorità competenti in materia finanziaria, tra cui la Banca d’Italia, e di altri vertici istituzionali e personalità note. Tali contenuti sono generati anche attraverso l’applicazione di tecniche che fanno uso dell’intelligenza artificiale, conosciute come deepfake, per modificare video o audio reali al fine di veicolare e rendere maggiormente credibili messaggi non veritieri e presumibilmente finalizzati alla truffa.

Nessuno di questi video, anche nei casi in cui sono presenti espliciti riferimenti all’Istituto, è stato autorizzato dalla Banca d’Italia. Pertanto, nel caso si visualizzino tali contenuti si raccomanda di: diffidare dal messaggio divulgato; non dare seguito alle eventuali richieste avanzate; evitare di condividerlo per non contribuire ad aumentarne la diffusione.