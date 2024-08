Bottino di alcolici all’Esselunga. Donna in manette a Como

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una 39enne italiana, domiciliata in provincia di Varese e con precedenti per reati contro il patrimonio, per il furto di alcolici e di uno zaino per un valore di oltre 200 euro presso il supermercato Esselunga di Cà Merlata, a Como.

Gli agenti, prontamente intervenuti sul posto, hanno accertato che la donna aveva prelevato uno zaino dagli espositori e si era diretta al reparto alcolici, dove aveva preso diverse bottiglie di superalcolici, riponendo tutto in un sacchetto. Successivamente, aveva cercato di uscire dal supermercato senza effettuare il pagamento. La donna è stata fermata all’uscita rinvenendo la refurtiva, tra cui quattro bottiglie di liquore e lo zaino sottratto. La 39enne, priva di documenti di identificazione, è stata accompagnata in Questura.

Dagli accertamenti è emerso che la donna, che era già destinataria di un divieto di ritorno nel comune di Locate Varesino per un anno, e’ stata munita dalla Divisione Anticrimine della Questura di Como di un provvedimento di “foglio di via obbligatorio”. La donna arrestata è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, che ha disposto il giudizio direttissimo per la mattinata di oggi