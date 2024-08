Calendari Serie D: partenza insidiosa per Varesina e Castellanzese

La Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti i calendari di tutti i gironi di Serie D per la stagione 2024-2025. Il campionato prenderà il via l’8 settembre e terminerà il 4 maggio. Per la Varesina ci sarà subito una sfida molto interessante, perché al debutto, a Venegono Superiore, verrà a far visita la Pro Palazzolo, formazione che la scorsa stagione ha chiuso il campionato al terzo posto. Per la squadra di mister Marco Spilli la prima trasferta sarà sul campo dell’Arconatese, il 15 settembre (2° giornata). Invece, per la nuova Castellanzese di mister Corrado Cotta il primo appuntamento stagionale sarà sul campo del neopromosso Ospitaletto Franciacorta. I neroverdi disputeranno la prima partita al “Provasi” in occasione del secondo turno, quando a Castellanza arriverà la Pro Sesto, squadra che l’anno scorso è retrocessa dalla Serie C. Le due squadre concluderanno il girone di andata il 22 dicembre, con i rossoblù impegnati in trasferta a Magenta, mentre i neroverdi ospiteranno il Desenzano.

I TURNI INFRASETTIMANALI, SOSTE E ORARI

Il Girone B, così come l’A e il C, hanno in calendario ben sei turni infrasettimanali, essendo composti da 20 squadre, due dei quali riguardano tutti i gironi e corrispondono al turno del 23 ottobre (10° giornata) e quello pre pasquale del 17 aprile. Gli altri quattro sono in programma per il 18 settembre (3° giornata), il 2 ottobre (6° giornata), il 15 gennaio (22° giornata) e il 29 gennaio (25° giornata). Inoltre, sono previsti due periodi di sosta, il primo in occasione della pausa natalizia (22 dicembre – 5 gennaio), il secondo a causa della Viareggio Cup, dopo il turno del 9 marzo, che vedrà protagonista la Rappresentativa Serie D. Per quanto concerne gli orari, dall’8 settembre al 27 ottobre e dal 30 marzo al 4 maggio le gare saranno disputate alle 15, mentre dal 27 ottobre al 15 marzo il fischio d’inizio sarà alle 14.30. infine, nel post-season le gare si disputeranno alle 16.