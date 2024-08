Cambio nel piano delle asfaltature di Sesto Calende: anticipato l’intervento a Lentate

Cambio significativo nel piano delle asfaltature di Sesto Calende. A causa di «circostanze di natura tecnico-organizzativa e pur ritenendolo necessario» l’intervento previsto su via de Pinedo – nella zona delle Bassetti, tra i Mulini e il centro storico – è stato posticipato al 2025. Al suo posto sarà invece asfaltata l’area del cimitero nella frazione di Lentate. (nella foto il piccolo borgo appena dopo il cimitero e la chiesa di San Materno)

Le motivazioni del rinvio sono dettate dal fatto che è necessario collegare la scuola d’infanzia con la fibra (è previsto dal piano ministeriale di adeguamento della rete dati nelle scuole) e i tempi non, sebbene già programmati, non sono ancora certi. La scelta, spiega il Comune, è stata dunque quella di «evitare che l’asfalto nuovo venisse danneggiato dal passaggio della mini-trincea necessaria per l’installazione dell’infrastruttura». «L’esperienza – sottolinea l’amministrazione – ha mostrato come tali interventi possano compromettere seriamente la qualità delle strade, come già accaduto in altre zone di Sesto Calende».

Inoltre, l’avvio del cantiere avrebbe potuto creare disagi alla circolazione in concomitanza con la riapertura dell’asilo Bassetti, prevista per il 5 settembre, aumentando il rischio di problemi per la comunità locale.

«Non meno importante – conclude la giunta del sindaco Giordani – è stata la considerazione riguardante la possibile fragilità del nuovo asfalto a causa di potenziali perdite nei sottoservizi, che avrebbero potuto vanificare l’intervento. Per tutti questi motivi, l’amministrazione ha ritenuto più opportuno spostare l’asfaltatura prevista in Via de Pinedo al prossimo anno e concentrarsi, invece, sulla zona del cimitero di Lentate che è notevolmente compromessa. Questa scelta riflette la volontà di garantire un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche, evitando sprechi e assicurando lavori di qualità per il bene della collettività».