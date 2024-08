Caterina Bosetti, Miriam Sylla e Anna Danesi: un oro olimpico nato a Orago

Dagli archivi di VareseNews è spuntata una foto che vogliamo condividere con voi, all’indomani dell’impresa delle ragazze della nazionale italiana di pallavolo.

È un’immagine del 2011, che faceva da copertina ad un articolo relativo alla vittoria, l’ennesima, della Pallavolo Orago, campione nazionale under 16. Tra le ragazzine di quella formazione ce ne sono ben due che nel 2024 hanno vinto la medaglia d’oro a Parigi: Miriam Sylla e Anna Danesi.

Orago per tanti anni è stata la culla della pallavolo femminile italiana, curata dalal sapienti mani di Franca Bardelli e Giuseppe Bosetti, mamma e papà delle sorelle Bosetti, Lucia e Caterina, anche lei oro olimpico a Parigi. Nel 2022, dopo 5 anni passati in Turchia, i coniugi Bosetti sono tornati a casa, a Orago, per continuare ad occuparsi del settore giovanile del Progetto Volley Orago.

In quel 2011 l’allora Under 16 vedeva in campo le due campionesse olimpiche, Danesi, classe 1996 e Sylla, classe 1995. Con loro altre giocatrici che giocano attualmente nella massima serie, come Beatrice Parrocchiale, libero della Savino Del Bene e Elena Perinelli, schiacciatrice di Casalmaggiore, miglior giocatrice di quel torneo.

Sylla e Danesi hanno storie diverse, ma sono letteralmente cresciute insieme, pallavolisticamente e non solo. Compagne di stanza nell’avventura a Orago, compagne di stanza oggi in nazionale, entrambe capitane della squadra azzurra e tanto altro.

Anna Danesi è nata il 20 aprile 1996 a Brescia, ma è di Roncadelle, paesino di 9 mila anime che h aregalato ben 3 ori all’Italia in queste Olimpiadi. È entrata nelle giovanili dell’Amatori Orago per poi passare a Villa Cortese e diventare professionista in pochissimo tempo. Miglior centrale alle Olimpiadi di Parigi, oggi gioca alla Pro Victoria Monza.

Miriam Sylla è nata a Palermo da genitori ivoriani l’8 gennaio 1995, fa la schiacciatrice e gioca nella Pro Victoria Monza. Inizia a giocare a pallavolo nelle giovanili del Grenta e successivamente dell’Olginate e dell’Amatori Orago per poi passare anche lei a Villa Cortese con cui ha fatto l’esordio in Serie A1. Anche lei è stata nominata nella squadra delle top player alla Olimpiadi di Parigi 2024, miglior schiacciatrice del torneo.

Non era in quella squadra, ma è cresciuta a Orago anche Caterina Bosetti, la Comandante, nata ad Albizzate e figlia d’arte, oltre che sorella d’arte: la sorella Lucia e la mamma Franca hanno vestito la maglia della nazionale e papà Giuseppe ha allenato le azzurre. Classe 1994, ecco la sua intervista pre Olimpiadi tra sport, famiglia e sogni d’oro, meravigliosamente realizzati