Chicco Colombo firma un nuovo murales a Cazzago Brabbia dedicato a un proverbio popolare

Un nuovo murales sulle abitazioni di Cazzago Brabbia. Chicco Colombo ha firmato la sua settima opera realizzata sul muro di una casa di via Roma. Dopo aver colorato le vie con gatti e pesciolini, il celebre artista ha realizzato un’opera più complessa.« Mi sono ispirato a uno dei proverbi locali – spiega Colombo – un disegno composito articolato e dettagliato che invita a riflettere».

Il proverbio che ha suggerito la rappresentazione visiva recita: “Fa’ come gli alberi che perdono le foglie ma non le radici”. La nuova ispirazione artistica si inserisce in un progetto di recupero delle tradizioni popolari, da sempre sogno nel cassetto di Chicco.

In quattro giorni, Chicco Colombo ha realizzato il nuovo affresco che va a sommarsi agli altri sei: « Si arricchisce l’idea del borgo dipinto – commenta Chicco Colombo – Una proposta che sta riscuotendo anche il favore dei residenti che apprezzano i vantaggi per l’intera collettività. È un percorso artistico che si sposa al rilancio in atto di questo comune. Anche grazie all’impronta artistica Cazzago ottiene una promozione che va oltre i confini».

II percorso di Chicco Colombo proseguirà: « Ho altre idee e proposte cantiere. Dopo una pausa, mi rimetterò all’opera per ampliare il progetto. Ho sia idee che condivido con i residenti sia proposte che arrivano dagli stessi proprietari. La prossima opera verrà realizzata in un cortile così da creare veri e propri percorsi di visita all’interno del centro di Cazzago».