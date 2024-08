Cinque giorni di festa sul Lago Maggiore per il ferragosto lavenese, “ampliamento dei dehors per bar e ristoranti”

Il Ferragosto lavenese, organizzato da Pro Loco Laveno Mombello e Cerro con il contributo e il sostegno del Comune di Laveno Mombello, quest’anno si propone ancora più lungo e intenso, con cinque giorni di eventi da martedì 13 a sabato 17 agosto. A fronte delle numerose attività in programma e della sostenuta promozione in corso già dai mesi scorsi, ci si attende un importante flusso di presenze nel corso di tutte le giornate in programma. Su spinta della Pro Loco Laveno Mombello e Cerro, l’Amministrazione comunale ha pertanto condiviso con Ascom Varese la possibilità̀ di sostenere i pubblici esercizi e i commercianti nel poter beneficiare del flusso di persone che raggiungeranno Laveno Mombello nel corso dei cinque giorni di festa.

«Il Ferragosto lavenese rappresenta da sempre uno degli appuntamenti più importanti per il nostro Comune, garantendo un flusso di cittadini, visitatori e turisti che genera un importante indotto per i pubblici esercizi e per le strutture ricettive» è il commento di Barbara Sonzogni, Assessore a Turismo, Sport e Terzo Settore del Comune di Laveno Mombello. «L’ampia offerta di eventi e attrazioni in programma e le iniziative condivise con Pro Loco e Ascom rappresentano certamente un ulteriore volano per la promozione del nostro territorio e confermano l’importanza di lavorare insieme e condividere scelte che possano fare la differenza. Un lavoro di squadra che, nel corso di questi anni di Amministrazione Civitas, ha consentito di far crescere il Ferragosto dalla singola festa nella sola giornata del 15 agosto ai quattro giorni nel 2023 fino ai cinque consecutivi in programma quest’anno.»

Dal 13 al 17 agosto i bar e ristoranti che non hanno alcuna occupazione di suolo pubblico per dehors possono fare richiesta per il posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni per un numero massimo di avventori congruo con i servizi igienici e la cucina presenti nel locale. Le attività che viceversa hanno già autorizzati i dehors, e quindi hanno già saturato il rapporto con i servizi che possono offrire alla clientela, possono richiedere autorizzazione per il posizionamento di tavoli e ombrelloni adiacenti al locale e funzionali all’esposizione e vendita di alimenti e bevande da asporto. Sempre per il periodo dal 13 al 17 agosto, le attività̀ commerciali possono presentare richiesta per l’esposizione di prodotti destinati alla vendita limitatamente alle aree prospicienti il negozio.

«Il Ferragosto lavenese è una tradizione molto nota, che attrae ogni anno decine di migliaia di persone da tutta la Lombardia, il Piemonte e anche dalla vicina Confederazione Elvetica. Con l’aumento delle presenze turistiche nel nostro Comune, l’ampliamento della durata dell’evento sino a 5 giorni è anche occasione per offrire molti eventi a chi nel periodo estivo alloggia negli hotel, case vacanza e B&B» commenta il sindaco Luca Santagostino. «È da sempre l’evento più atteso del Lago Maggiore ed è nostra intenzione sostenere la Pro Loco per rafforzarlo trasformandolo in un lungo periodo di festa. Per questo, come Amministrazione dobbiamo prestare attenzione sia alla sostenibilità dell’evento, che grazie ai treni speciali di Ferrovie Nord consentirà il 15 agosto a decine di migliaia di persone di raggiungere Laveno senza usare i propri mezzi di trasporto, sia alla sicurezza. I pubblici esercizi per l’intero periodo della festa non potranno utilizzare contenitori di vetro, così come distribuire bottiglie di plastica e lattine chiuse e questo per garantire che l’evento sia una festa sicura per tutti. Per chi farà visita, si inizia il 13 agosto, per arrivare ai tradizionali fuochi del 15 e chiudere il 17 agosto con l’estrazione dei numeri della ricca lotteria.»